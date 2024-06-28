Рейтинг@Mail.ru
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/56-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-sdalis-v-plen-v-techenie-nedeli-1138434387.html
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
В зоне специальной военной операции за прошедшую неделю в плен сдались 56 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T15:15
2024-06-28T15:24
министерство обороны рф
новости
пленные
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123461351_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_836ecca832dd6f5942905ac6606b05e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции за прошедшую неделю в плен сдались 56 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, Армия России 28 июня освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике, на Северском направлении. За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также более сотни единиц автомобильной и боевой техники.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – ПутинБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123461351_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_6105fd62efa73847b234c943b466d71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, пленные, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих

56 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели

15:15 28.06.2024 (обновлено: 15:24 28.06.2024)
 
© Пресс-служба РосгвардииПленный. Архивное фото
Пленный. Архивное фото
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции за прошедшую неделю в плен сдались 56 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, Армия России 28 июня освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике, на Северском направлении. За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также более сотни единиц автомобильной и боевой техники.
Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
Более 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю
 
Министерство обороны РФНовостиПленныеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:1817 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон
15:15Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
15:00Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на Кубани
14:57Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
14:42"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем
14:18Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
14:10Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока
13:54В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв
13:33РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок
13:07Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
13:05В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
13:01Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят
12:51Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
12:14Очередь на Крымский мост продолжает расти
12:09Судьбой знаменитой гитары Цоя под Судаком занялся местный рок-клуб
11:46Кот Мостик ведет лучший Telegram-канал в стране
11:29В больницах Севастополя лечатся 33 пострадавших при атаке ВСУ
11:21"Рабы лампы": что показали дебаты Байдена и Трампа
10:53Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
10:34На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости
Лента новостейМолния