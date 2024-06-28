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Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
В зоне специальной военной операции за прошедшую неделю в плен сдались 56 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T15:15
2024-06-28T15:15
2024-06-28T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции за прошедшую неделю в плен сдались 56 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, Армия России 28 июня освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике, на Северском направлении. За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также более сотни единиц автомобильной и боевой техники.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – ПутинБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, пленные, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
56 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели
15:15 28.06.2024 (обновлено: 15:24 28.06.2024)