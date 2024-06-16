https://crimea.ria.ru/20240616/armiya-rossii-osvobodila-zagornoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1138151315.html

Армия России освободила Загорное в Запорожской области

Армия России освободила Загорное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Армия России освободила Загорное в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:29

2024-06-16T13:29

2024-06-16T13:39

запорожская область

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в Миноброны.На этом направлении российские войска поразили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ, 123-ю бригаду теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 135 солдат, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".За минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.7 июня президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковГенералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), поставки западного оружия украине