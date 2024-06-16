https://crimea.ria.ru/20240616/armiya-rossii-osvobodila-zagornoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1138151315.html
Армия России освободила Загорное в Запорожской области
Армия России освободила Загорное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Армия России освободила Загорное в Запорожской области
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:29
2024-06-16T13:29
2024-06-16T13:39
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в Миноброны.На этом направлении российские войска поразили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ, 123-ю бригаду теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 135 солдат, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".За минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.7 июня президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковГенералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), поставки западного оружия украине
Армия России освободила Загорное в Запорожской области
Населенный пункт Загорное в Запорожской области перешел под российский контроль
13:29 16.06.2024 (обновлено: 13:39 16.06.2024)