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Армия России освободила Загорное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Армия России освободила Загорное в Запорожской области
Армия России освободила Загорное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Армия России освободила Загорное в Запорожской области
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:29
2024-06-16T13:39
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в Миноброны.На этом направлении российские войска поразили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ, 123-ю бригаду теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 135 солдат, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".За минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.7 июня президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковГенералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), поставки западного оружия украине
Армия России освободила Загорное в Запорожской области

Населенный пункт Загорное в Запорожской области перешел под российский контроль

13:29 16.06.2024 (обновлено: 13:39 16.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Под контроль российских сил перешло Загорное, сообщили в воскресенье в Миноброны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - сказано в сообщении.
На этом направлении российские войска поразили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ, 123-ю бригаду теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 135 солдат, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
За минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.
7 июня президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов.
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Запорожская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Поставки западного оружия Украине
 
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