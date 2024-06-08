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Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T16:06
2024-06-08T16:14
украина
всу (вооруженные силы украины)
крынки
работино
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области. В этом обвинила генералитет депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Она заявила, что Работино и Крынки "уже несколько недель не наши и об этом молчат".Депутат отметила, что скрывать это не получится, поскольку союзники Киева видят реальную картину со спутников.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Работино 15 мая. Крынки перешли под российский контроль 20 февраля. Президент России Владимир Путин накануне отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделюВ ДНР освобожден еще один населенный пунктРоссийские войска освободили Уманское в ДНР
https://crimea.ria.ru/20240531/vs-rossii-dobilis-ognevogo-kontrolya-nad-liniey-oborony-vsu-u-kharkova-1137739149.html
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крынки
работино
запорожская область
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украина, всу (вооруженные силы украины), крынки, работино, запорожская область, херсонская область
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады

В раде обвинили ВСУ в попытке скрыть потерю контроля над Работино и Крынками

16:06 08.06.2024 (обновлено: 16:14 08.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области. В этом обвинила генералитет депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она заявила, что Работино и Крынки "уже несколько недель не наши и об этом молчат".
"Работино – единственный результат контрнаступления (экс-главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи. Крынки - кровавый проект (командующего Объединенными силами Юрия - ред.) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что скрывать это не получится, поскольку союзники Киева видят реальную картину со спутников.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Работино 15 мая. Крынки перешли под российский контроль 20 февраля.
Президент России Владимир Путин накануне отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.
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