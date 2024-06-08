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Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T16:06
2024-06-08T16:06
2024-06-08T16:14
украина
всу (вооруженные силы украины)
крынки
работино
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области. В этом обвинила генералитет депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Она заявила, что Работино и Крынки "уже несколько недель не наши и об этом молчат".Депутат отметила, что скрывать это не получится, поскольку союзники Киева видят реальную картину со спутников.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Работино 15 мая. Крынки перешли под российский контроль 20 февраля. Президент России Владимир Путин накануне отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделюВ ДНР освобожден еще один населенный пунктРоссийские войска освободили Уманское в ДНР
https://crimea.ria.ru/20240531/vs-rossii-dobilis-ognevogo-kontrolya-nad-liniey-oborony-vsu-u-kharkova-1137739149.html
украина
крынки
работино
запорожская область
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украина, всу (вооруженные силы украины), крынки, работино, запорожская область, херсонская область
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
В раде обвинили ВСУ в попытке скрыть потерю контроля над Работино и Крынками
16:06 08.06.2024 (обновлено: 16:14 08.06.2024)