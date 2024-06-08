https://crimea.ria.ru/20240608/generaly-vsu-skryvayut-poteryu-rabotino-i-krynok---deputat-rady-1137962513.html

Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады

Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады

Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T16:06

2024-06-08T16:06

2024-06-08T16:14

украина

всу (вооруженные силы украины)

крынки

работино

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132599760_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_503b97751e709d8831880a34345f7cab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Командование украинской армии скрывает данные о потере контроля ВСУ над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области. В этом обвинила генералитет депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Она заявила, что Работино и Крынки "уже несколько недель не наши и об этом молчат".Депутат отметила, что скрывать это не получится, поскольку союзники Киева видят реальную картину со спутников.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Работино 15 мая. Крынки перешли под российский контроль 20 февраля. Президент России Владимир Путин накануне отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделюВ ДНР освобожден еще один населенный пунктРоссийские войска освободили Уманское в ДНР

https://crimea.ria.ru/20240531/vs-rossii-dobilis-ognevogo-kontrolya-nad-liniey-oborony-vsu-u-kharkova-1137739149.html

украина

крынки

работино

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), крынки, работино, запорожская область, херсонская область