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В ДНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В ДНР освобожден еще один населенный пункт
В ДНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В ДНР освобожден еще один населенный пункт
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, речь идет о Парасковиевке Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T14:53
2024-06-07T15:00
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, речь идет о Парасковиевке Донецкой Народной Республики.Кроме того, на южном фронте армия России поразила живую силу и технику 14 соединений ВСУ.2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре УкраиныГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской оборонеПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво
В ДНР освобожден еще один населенный пункт

В ДНР освобожден населенный пункт Парасковиевка – Минобороны

14:53 07.06.2024 (обновлено: 15:00 07.06.2024)
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, речь идет о Парасковиевке Донецкой Народной Республики.
"В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", -сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, на южном фронте армия России поразила живую силу и технику 14 соединений ВСУ.
2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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