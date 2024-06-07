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В ДНР освобожден еще один населенный пункт

В ДНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В ДНР освобожден еще один населенный пункт

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, речь идет о Парасковиевке Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T14:53

2024-06-07T14:53

2024-06-07T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, речь идет о Парасковиевке Донецкой Народной Республики.Кроме того, на южном фронте армия России поразила живую силу и технику 14 соединений ВСУ.2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре УкраиныГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской оборонеПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво