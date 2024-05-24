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ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 24.05.2024
ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины нанесли за неделю российские военные, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T15:38
2024-05-24T15:41
министерство обороны рф
новости сво
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потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины нанесли за неделю российские военные, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Целью атак были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, цеха производства безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины.В ответ на террористические угрозы ВС РФ регулярно наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий, а также по базам националистических батальонов и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаГрупповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики УкраиныПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии
ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны: военные РФ удвоили число групповых ударов по инфраструктуре Украины

15:38 24.05.2024 (обновлено: 15:41 24.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины нанесли за неделю российские военные, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"С 18 по 24 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке военного ведомства.
Целью атак были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, цеха производства безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли 28 групповых ударов ракетами и беспилотниками по аэродромам, средствам ПВО, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам Украины.
В ответ на террористические угрозы ВС РФ регулярно наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий, а также по базам националистических батальонов и наемников.
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