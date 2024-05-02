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Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

Половина энергетических мощностей Украины пришла в негодность. Об этом в интервью Foreign Policy заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T09:34

2024-05-02T09:34

2024-05-02T09:55

украина

дмитрий кулеба

энергосистема украины

всу (вооруженные силы украины)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Половина энергетических мощностей Украины пришла в негодность. Об этом в интервью Foreign Policy заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.По его словам, российские баллистические ракеты являются "настоящим бичом". Кулеба также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс".27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.В середине апреля министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях УкраиныВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине

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украина, дмитрий кулеба, энергосистема украины, всу (вооруженные силы украины), россия, новости