Четыре ТЭС повреждены на Украине
Оборудование четырех ТЭС повреждено на Украине
08:22 27.04.2024 (обновлено: 08:24 27.04.2024)
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo Leo Correa
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Оборудование четырех ТЭС повреждено минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование 4 теплоэлектростанций ДТЭК", – сказано в сообщении.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит.
Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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