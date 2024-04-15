https://crimea.ria.ru/20240415/ministr-energetiki-ukrainy-priznal-katastroficheskoe-polozhenie-otrasli-1136574937.html
Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
Потери энергосистемы Украины "весьма огромны" и приближаются к семи гигаваттам. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко пишет РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T20:59
2024-04-15T20:59
2024-04-15T20:59
украина
минэнерго украины
в мире
энергосистема украины
новости
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126202968_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_4cd087bfc5cbe85c7cf1f18ad483db06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Потери энергосистемы Украины "весьма огромны" и приближаются к семи гигаваттам. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко пишет РИА Новости.Уточняется, что такое заявление Галушко сделал на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.По его словам, были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По данным ООН, осенью 2023 года мощности электрогенерации на Украине оценивались в 19 гигаватт. Сейчас потери превышают 30% от генерации того периода. При этом в феврале 2022 года этот показатель составлял 37 гигаватт.12 апреля в Минобороны РФ сообщили о нанесении одного массированного и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.В этот же день в "Укрэнерго" заявили об отключениях подачи электроэнергии в 399 населенных пунктах в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
украина
харьков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126202968_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1d6ebb162d795e000795063c604ab2d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, минэнерго украины, в мире, энергосистема украины, новости, харьков
Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
Украина потеряла более трети генерирующих мощностей – министр энергетики Галущенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Потери энергосистемы Украины "весьма огромны" и приближаются к семи гигаваттам. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко пишет РИА Новости.
Уточняется, что такое заявление Галушко сделал на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.
"Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей", - цитирует Галущенко издание.
По его словам, были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По данным ООН, осенью 2023 года мощности электрогенерации на Украине оценивались в 19 гигаватт. Сейчас потери превышают 30% от генерации того периода. При этом в феврале 2022 года этот показатель составлял 37 гигаватт.
12 апреля в Минобороны РФ сообщили
о нанесении одного массированного и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.
В этот же день в "Укрэнерго" заявили
об отключениях подачи электроэнергии в 399 населенных пунктах в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием
на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: