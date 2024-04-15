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Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли

Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли

Потери энергосистемы Украины "весьма огромны" и приближаются к семи гигаваттам. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко пишет РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T20:59

2024-04-15T20:59

2024-04-15T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Потери энергосистемы Украины "весьма огромны" и приближаются к семи гигаваттам. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко пишет РИА Новости.Уточняется, что такое заявление Галушко сделал на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.По его словам, были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По данным ООН, осенью 2023 года мощности электрогенерации на Украине оценивались в 19 гигаватт. Сейчас потери превышают 30% от генерации того периода. При этом в феврале 2022 года этот показатель составлял 37 гигаватт.12 апреля в Минобороны РФ сообщили о нанесении одного массированного и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.В этот же день в "Укрэнерго" заявили об отключениях подачи электроэнергии в 399 населенных пунктах в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны

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украина, минэнерго украины, в мире, энергосистема украины, новости, харьков