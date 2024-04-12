https://crimea.ria.ru/20240412/400-naselennykh-punktov-obestocheny-na-ukraine-1136503596.html

400 населенных пунктов обесточены на Украине

400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024

400 населенных пунктов обесточены на Украине

На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T11:02

2024-04-12T11:02

2024-04-12T11:02

украина

харьковская область

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.Отмечается, что в Харьковской области введены аварийные графики отключений. Без света остаются 210 тысяч абонентов.Кром того, в Днепропетровской области после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры частично остались без электроэнергии жители и больше пятисот предприятий. Ранее сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении объектов энергокомплекса в Херсоне, Кривом Роге и Днепропетровске. Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

украина

харьковская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьковская область, днепропетровская область, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, новости