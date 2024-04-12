Рейтинг@Mail.ru
400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/400-naselennykh-punktov-obestocheny-na-ukraine-1136503596.html
400 населенных пунктов обесточены на Украине
400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
400 населенных пунктов обесточены на Украине
На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:02
2024-04-12T11:02
украина
харьковская область
днепропетровская область
укрэнерго
энергосистема украины
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:150:1281:870_1920x0_80_0_0_96b5397bcc152f60d235a17f31a9335a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.Отмечается, что в Харьковской области введены аварийные графики отключений. Без света остаются 210 тысяч абонентов.Кром того, в Днепропетровской области после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры частично остались без электроэнергии жители и больше пятисот предприятий. Ранее сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении объектов энергокомплекса в Херсоне, Кривом Роге и Днепропетровске. Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
украина
харьковская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:30:1281:990_1920x0_80_0_0_88c59379ad7ef5725ec236c5493c660a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, харьковская область, днепропетровская область, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, новости
400 населенных пунктов обесточены на Украине

На Украине обесточены 400 населенных пунктов в пяти областях

11:02 12.04.2024
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
© Укрэнерго
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.
"К утру пятницы обесточены 399 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Харьковской области введены аварийные графики отключений. Без света остаются 210 тысяч абонентов.
Кром того, в Днепропетровской области после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры частично остались без электроэнергии жители и больше пятисот предприятий.
Ранее сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении объектов энергокомплекса в Херсоне, Кривом Роге и Днепропетровске.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС
Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
 
УкраинаХарьковская областьДнепропетровская областьУкрэнергоЭнергосистема УкраиныВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния