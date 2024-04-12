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400 населенных пунктов обесточены на Украине
400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2024
400 населенных пунктов обесточены на Украине
На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:02
2024-04-12T11:02
2024-04-12T11:02
украина
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днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На Украине жители пяти областей остались без электроснабжения в пятницу. Всего без света 399 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.Отмечается, что в Харьковской области введены аварийные графики отключений. Без света остаются 210 тысяч абонентов.Кром того, в Днепропетровской области после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры частично остались без электроэнергии жители и больше пятисот предприятий. Ранее сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении объектов энергокомплекса в Херсоне, Кривом Роге и Днепропетровске. Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, харьковская область, днепропетровская область, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, новости
400 населенных пунктов обесточены на Украине
На Украине обесточены 400 населенных пунктов в пяти областях