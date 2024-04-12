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Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины

Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины

Ночью в областях Украины гремели мощные взрывы. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. О повреждениях заявили местные власти. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T09:28

2024-04-12T09:28

2024-04-12T09:29

украина

кривой рог

днепропетровск

днепропетровская область

херсон

винницкая область

хмельницкая область

харьков

укрэнерго

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ночью в областях Украины гремели мощные взрывы. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. О повреждениях заявили местные власти. По данным Укрэнерго, разрушены тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого есть дефицит производства электроэнергии, по стране вводятся графики отключений.В подконтрольном Киеву Херсоне взрывом поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.Удары пришлись и по Днепропетровской области, сказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.По данным украинских СМИ взрывы гремели и Винницкой, Хмельницкой областях, а также в Харькове. Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНа Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областяхВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины

украина

кривой рог

днепропетровск

днепропетровская область

херсон

винницкая область

хмельницкая область

харьков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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