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Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
Ночью в областях Украины гремели мощные взрывы. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. О повреждениях заявили местные власти. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T09:28
2024-04-12T09:28
2024-04-12T09:29
украина
кривой рог
днепропетровск
днепропетровская область
херсон
винницкая область
хмельницкая область
харьков
укрэнерго
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ночью в областях Украины гремели мощные взрывы. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. О повреждениях заявили местные власти. По данным Укрэнерго, разрушены тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого есть дефицит производства электроэнергии, по стране вводятся графики отключений.В подконтрольном Киеву Херсоне взрывом поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.Удары пришлись и по Днепропетровской области, сказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.По данным украинских СМИ взрывы гремели и Винницкой, Хмельницкой областях, а также в Харькове. Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНа Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областяхВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины
украина
кривой рог
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днепропетровская область
херсон
винницкая область
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украина, кривой рог, днепропетровск, днепропетровская область, херсон, винницкая область, хмельницкая область, харьков, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, новости
Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
Взрывы прогремели на Украине - повреждены критическая и энергетическая инфраструктуры
09:28 12.04.2024 (обновлено: 09:29 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ночью в областях Украины гремели мощные взрывы. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. О повреждениях заявили местные власти.
По данным Укрэнерго, разрушены тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого есть дефицит производства электроэнергии, по стране вводятся графики отключений.
"Значительные повреждения получили украинские электростанции. В этом году это уже третья массированная атака по украинской генерации. Сегодня некоторые объекты не смогут быстро увеличить производство электроэнергии из-за разрушений", - сказано в сообщении.
В подконтрольном Киеву Херсоне взрывом поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Удары пришлись и по Днепропетровской области, сказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"На объекте энергетики в Кривом Роге вспыхнул пожар. В следствие этого часть города осталась без электричества", - заявил он.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
"Произошел пожар на одном из предприятий. Больше десятка взрывов также прозвучали в Никопольском районе", - сообщил он в Telegram.
По данным украинских СМИ взрывы гремели и Винницкой, Хмельницкой областях, а также в Харькове.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности
воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием
на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы
страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели
и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
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