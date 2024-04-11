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Объекты критической инфраструктуры повреждены в четырех областях Украины

Объекты критической инфраструктуры повреждены в четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Объекты критической инфраструктуры повреждены в четырех областях Украины

Объекты энергетики повреждены взрывами в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T08:19

2024-04-11T08:19

2024-04-11T08:59

украина

взрыв

минэнерго украины

киевская область

харьков

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Объекты энергетики повреждены взрывами в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства энергетики Украины.Массированная атака центральной УкраиныСерия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Киевской области. Тревога в регионе длилась более пяти часов, сообщил начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко.Кроме того, утром в четверг взрывы гремят и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Об этом сообщают местные власти и СМИ."В городе слышны взрывы. Харьков под ударом", - написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.Также он не исключил, что в городе возможны перебои с энергоснабжением."В Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы работать не будет", - написал он. Взрывы на западе УкраиныУкраинские СМИ сообщают о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги."Ровно, Львовская область - взрывы", - пишут издания.Воздушная тревога на Львовщине была объявлена с половины четвертого утра, указал глава местной военно-гражданской администрации Максим Козицкий. Также он сообщал об атаках Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областей.Воздушную тревогу в регионе отменили почти в семь часов утра.Кроме того, с половины третьего ночи до семи часов утра сигнал воздушной тревоги звучал в Полтавской области, о чем сообщил в своих соцсетях начальник Полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин.Ракетная опасность в ОдессеВ половине второго ночи глава Одессой ВГА Олег Кипер написал в своем Telegram-канале: "Одесса и Одесский район! Не покидайте укрытий! Ракетная опасность".Воздушную тревогу в регионе отменили также в семь утра.Накануне сообщалось, что мощные взрывы гремели в Одессе, Николаеве и Запорожье. В ночь на 10 апреля были повреждены объекты критической инфраструктуры. В ночь на 9 апреля взрывы гремели в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ. Еще немногим раньше объекты критической инфраструктуры пострадали в результате взрывов в Житомирской и подконтрольной Киеву части Херсонской области Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России разбила базу безэкипажных катеров ВСУВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры

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