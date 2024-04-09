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Взрывы прогремели в трех областях Украины

Взрывы прогремели в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Взрывы прогремели в трех областях Украины

Минувшей ночью взрывы гремели в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T07:43

2024-04-09T07:43

2024-04-09T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Минувшей ночью взрывы гремели в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ.Так, громко было в западной части страны."Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области", - сказано в сообщении одного из украинских телеканалов.Кроме того, серия взрывов зафиксирована в центральной и юго-восточной частях Украины."В Полтавской области слышен взрыв... Слышны взрывы в Каменском" (ранее Днепродзержинск Днепропетровской области Украины ред.)", - сообщили украинские СМИ.Позже повторные взрывы гремели в Каменском и в Полтавской области.Во вторник воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги начал звучать в этих областях с 02.24 (совпадает с мск).Также воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Черновицкой областях страны.Накануне объекты критической инфраструктуры пострадали из-за взрывов в Житомирской и подконтрольной Киеву части Херсонской области Украины.7 апреля сообщалось о серии взрывов в Кривом Роге на Днепропетровщине. В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали взрывах, которые прогремели в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.Также ранее сообщалось, что киевский режим не исключает принудительной эвакуации населения из районов Харьковской области, примыкающих к границе с Российской Федерацией. Такую мысль в эфире украинского канала "Рада" озвучил руководитель местной ОВА Олег Синегубов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ в боях с ВСУ не бьют по жилым строениям и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозится "ответить за Харьков"Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭСВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры

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