https://crimea.ria.ru/20240407/vzryvy-proizoshli-v-krivom-roge---ukrainskie-smi-1136344626.html

Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ

Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T12:11

2024-04-07T12:11

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кривой рог

взрыв

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна".По данным "Страны", в городе якобы сработало противовоздушная оборона. Официальной информации о взрыве пока не поступало.Ранее сообщалось о серии взрывов в разных городах Украины.В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику

https://crimea.ria.ru/20240407/nochnye-vzryvy-na-ukraine-razrushena-priportovaya-infrastruktura-1136342102.html

кривой рог

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, взрыв, происшествия, украина, новости