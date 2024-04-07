https://crimea.ria.ru/20240407/vzryvy-proizoshli-v-krivom-roge---ukrainskie-smi-1136344626.html
Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T12:11
2024-04-07T12:11
2024-04-07T12:12
кривой рог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна".По данным "Страны", в городе якобы сработало противовоздушная оборона. Официальной информации о взрыве пока не поступало.Ранее сообщалось о серии взрывов в разных городах Украины.В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
https://crimea.ria.ru/20240407/nochnye-vzryvy-na-ukraine-razrushena-priportovaya-infrastruktura-1136342102.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кривой рог, взрыв, происшествия, украина, новости
Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области
12:11 07.04.2024 (обновлено: 12:12 07.04.2024)