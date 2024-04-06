https://crimea.ria.ru/20240406/morskaya-pekhota-chernomorskogo-flota-unichtozhila-esche-odnu-lodku-vsu-1136332277.html

Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ

Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ

На правом берегу Днепра на Херсонском направлении уничтожена еще одна лодка Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать реку. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T15:34

2024-04-06T15:34

2024-04-06T15:34

чф рф (черноморский флот российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

днепр

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

новости

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На правом берегу Днепра на Херсонском направлении уничтожена еще одна лодка Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать реку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать Днепр.По информации Минобороны РФ, подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.В субботу утром в военном ведомстве сообщили, что на этом же направлении были уничтожены пять лодок с десантом ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную техникуВ Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКСырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240406/pyat-lodok-s-desantom-vsu-unichtozheny-pri-popytke-forsirovat-dnepr-1136328836.html

днепр

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости, группировка войск "днепр"