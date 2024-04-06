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Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
На правом берегу Днепра на Херсонском направлении уничтожена еще одна лодка Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать реку. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T15:34
2024-04-06T15:34
чф рф (черноморский флот российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепр
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
новости
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На правом берегу Днепра на Херсонском направлении уничтожена еще одна лодка Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать реку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать Днепр.По информации Минобороны РФ, подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.В субботу утром в военном ведомстве сообщили, что на этом же направлении были уничтожены пять лодок с десантом ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную техникуВ Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКСырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240406/pyat-lodok-s-desantom-vsu-unichtozheny-pri-popytke-forsirovat-dnepr-1136328836.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости, группировка войск "днепр"
Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ

Еще одна лодка ВСУ уничтожена морской пехотой Черноморского флота на правом берегу Днепра

15:34 06.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На правом берегу Днепра на Херсонском направлении уничтожена еще одна лодка Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать реку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Еще одна лодка ВСУ ушла на дно Днепра после точного попадания российского FPV-дрона. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточняют, что помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать Днепр.
По информации Минобороны РФ, подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.
В субботу утром в военном ведомстве сообщили, что на этом же направлении были уничтожены пять лодок с десантом ВСУ.
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