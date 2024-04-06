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ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику

ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику - РИА Новости Крым, 06.04.2024

ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику

Вооруженные силы России за сутки отразили две атаки и 12 контратак противника. улучшив положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации. ВСУ потеряли... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T14:21

2024-04-06T14:21

2024-04-06T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили две атаки и 12 контратак противника. улучшив положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации. ВСУ потеряли порядка 910 военнослужащих и военную технику, в том числе западного производства, сообщает Минобороны РФ.Также Украина лишилась на этом направлении военной техники, в том числе 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и 155 мм гаубицы М777 производства США.Улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. В результате Киев потерял более 280 военнослужащих. Среди уничтоженной в этой зоне спецоперации военной техники 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих. Уничтожена российскими военными и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 35 военнослужащих, а также семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США Киев потерял на Херсонском направлении.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно.В Харькове российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства. Кроме того, групповой удар высокоточным оружием был нанесен по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, поразили военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударомВ Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКПять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр

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