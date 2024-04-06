https://crimea.ria.ru/20240406/syrskiy-nazval-situatsiyu-v-zone-spetsoperatsii-krayne-slozhnoy-dlya-vsu-1136328450.html

Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T12:32

2024-04-06T12:32

2024-04-06T12:33

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно. По его словам, особенно сложная обстановка у боевиков в районе Часов Яра и Клещеевки, на Авдеевском направлении - в районе Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского и в районе Новомихайловки. Трудно украинских военным и на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлении в районе Крынок, подчеркивает Сырский.Он также признал успех наступления армии России на Донбассе. По данным Минобороны РФ, российские войска ежедневно продвигаются по переднему краю, улучшают тактическое положение и уничтожают украинских боевиков. За минувшую неделю наши бойцы отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт Водяное. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства, а также шесть украинских военных самолетов и пять установок зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост

https://crimea.ria.ru/20240402/nazvany-poteri-vsu-v-lyudyakh-i-tekhnike-1136219313.html

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