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Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T12:32
2024-04-06T12:33
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
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украина
потери всу
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно. По его словам, особенно сложная обстановка у боевиков в районе Часов Яра и Клещеевки, на Авдеевском направлении - в районе Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского и в районе Новомихайловки. Трудно украинских военным и на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлении в районе Крынок, подчеркивает Сырский.Он также признал успех наступления армии России на Донбассе. По данным Минобороны РФ, российские войска ежедневно продвигаются по переднему краю, улучшают тактическое положение и уничтожают украинских боевиков. За минувшую неделю наши бойцы отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт Водяное. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства, а также шесть украинских военных самолетов и пять установок зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост
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Новости
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

Главком ВСУ признал крайне тяжелое положение боевиков в зоне спецоперации

12:32 06.04.2024 (обновлено: 12:33 06.04.2024)
 
© t.me/osirskiyГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© t.me/osirskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинской армии на нескольких направлениях спецоперации складывается крайне неблагоприятно.
По его словам, особенно сложная обстановка у боевиков в районе Часов Яра и Клещеевки, на Авдеевском направлении - в районе Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского и в районе Новомихайловки. Трудно украинских военным и на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлении в районе Крынок, подчеркивает Сырский.
Он также признал успех наступления армии России на Донбассе.
"Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, российские войска ежедневно продвигаются по переднему краю, улучшают тактическое положение и уничтожают украинских боевиков. За минувшую неделю наши бойцы отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт Водяное. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства, а также шесть украинских военных самолетов и пять установок зенитного ракетного комплекса С-300.
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Потери ВСУ
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