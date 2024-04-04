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Армия России продвинулась вперед на нескольких направлениях – Минобороны

Армия России продвинулась вперед на нескольких направлениях – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Армия России продвинулась вперед на нескольких направлениях – Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском и Авдеевском направлениях, на Донецком и... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:59

2024-04-04T14:59

2024-04-04T15:00

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском и Авдеевском направлениях, на Донецком и Южно-Донецком заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, на Донецком направлении было уничтожено три полевых склада боеприпасов. В итоге за сутки на всех направлениях противник потерял более 900 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ.На Купянском направлении было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны в ДНР. Украинские боевики потеряли при этом до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.На Донецком направлении удалось занять более выгодные с тактической точки зрения рубежи. Бои шли в районе Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей.Кроме того, были уничтожено три склада боеприпасов, шесть гаубиц и одна самоходка "Гвоздика".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырех бригад противника. В результате противник потерял более 300 человек и пять единиц техники.На Южно-Донецком направлении военнослужащие РФ улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар. При этом были ликвидированы более 100 военнослужащих и пять единиц боевой техники.На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" вела бои в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 35-ти военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град".В Харьковской области комплексным ударом были поражены склад боеприпасов и пункт дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНРОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостНад Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS

харьковская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, потери всу