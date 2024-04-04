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Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:49
2024-04-04T14:49
2024-04-04T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад боеприпасов противника и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУАнгар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), himars, пво
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
Средства ПВО сбили украинский Су-27 над Донбассом и перехватили 18 снарядов HIMARS