Рейтинг@Mail.ru
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240404/nad-donbassom-sbit-ukrainskiy-su-27-i-perekhvacheny-18-snaryadov-himars-1136284904.html
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:49
2024-04-04T14:49
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
himars
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_b3bc8cd24be23e07258d017eee84cab5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад боеприпасов противника и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУАнгар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_867962c408b2cadbd30afdf9a0e1b853.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), himars, пво
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS

Средства ПВО сбили украинский Су-27 над Донбассом и перехватили 18 снарядов HIMARS

14:49 04.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад боеприпасов противника и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)HIMARSПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
15:01В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
14:59Армия России продвинулась вперед на нескольких направлениях – Минобороны
14:53Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах
14:49Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
14:42Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин
14:38Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов - Путин
14:27Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
14:18"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию
14:11ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненый
13:56В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов
13:2715 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве
13:19Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах
12:55Запад разрушает основы безопасности – Герасимов
12:41К чему готовятся США на фоне украинской авантюры
12:19В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков
12:07Как работает Керченская паромная перерыва в четверг
11:54Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону
11:44Украина стала террористическим государством – Лавров
11:27Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине
Лента новостейМолния