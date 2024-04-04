https://crimea.ria.ru/20240404/nad-donbassom-sbit-ukrainskiy-su-27-i-perekhvacheny-18-snaryadov-himars-1136284904.html

Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS

Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS

Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:49

2024-04-04T14:49

2024-04-04T14:49

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

himars

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_b3bc8cd24be23e07258d017eee84cab5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украинский самолет Су-27, 196 беспилотников ВСУ и 18 реактивных снарядов HIMARS сбиты российскими ПВО за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад боеприпасов противника и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУАнгар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), himars, пво