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В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ
В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ
Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T06:08
2024-12-12T06:08
конституция россии
радио "спутник в крыму"
сергей цеков
мнения
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков.По мнению политика, в Конституции необходимо прописать "идеологию сохранения и развития российского государства и создания таких условий, чтобы оно не смогло разрушиться". Таким идеологическим базисом являются патриотизм, общие культурные, духовные и семейные ценности, считает Цеков.Именно государственная идеология во многом определяет устойчивость государства, добавил он.День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.В референдуме приняли участие более 58 миллионов россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32,9 млн избирателей.Конституция РФ официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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конституция россии, сергей цеков, мнения, новости, крым, новости крыма
В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ

Государственную идеологию России необходимо закрепить в Конституции – Цеков

06:08 12.12.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков.

"Конечно, есть вопросы к нынешней Конституции. Считаю, что в ней необходимо закрепить государственную идеологию. На мой взгляд, идейные моменты, которые присущи характеру, внутренней сути России, должны быть зафиксированы в основном законе", - сказал первый вице-спикер крымского парламента.

По мнению политика, в Конституции необходимо прописать "идеологию сохранения и развития российского государства и создания таких условий, чтобы оно не смогло разрушиться". Таким идеологическим базисом являются патриотизм, общие культурные, духовные и семейные ценности, считает Цеков.
Именно государственная идеология во многом определяет устойчивость государства, добавил он.
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
В референдуме приняли участие более 58 миллионов россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32,9 млн избирателей.
Конституция РФ официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.
В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
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Радио "Спутник в Крыму"Конституция РоссииСергей ЦековМненияНовостиКрымНовости Крыма
 
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