https://crimea.ria.ru/20241212/v-krymu-prizvali-zakrepit-ideologiyu-v-konstitutsii-rf-1142552828.html

В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ

В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ

Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T06:08

2024-12-12T06:08

2024-12-12T06:08

конституция россии

радио "спутник в крыму"

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков.По мнению политика, в Конституции необходимо прописать "идеологию сохранения и развития российского государства и создания таких условий, чтобы оно не смогло разрушиться". Таким идеологическим базисом являются патриотизм, общие культурные, духовные и семейные ценности, считает Цеков.Именно государственная идеология во многом определяет устойчивость государства, добавил он.День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.В референдуме приняли участие более 58 миллионов россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32,9 млн избирателей.Конституция РФ официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция россии, сергей цеков, мнения, новости, крым, новости крыма