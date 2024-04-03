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Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост

Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост

Российские подразделения из РСЗО "Ураган" уничтожили один из важнейших для ВСУ стратегический узел, по которому боевики перевозили оружие и боеприпасы к своим... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T21:36

2024-04-03T21:36

2024-04-03T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские подразделения из РСЗО "Ураган" уничтожили один из важнейших для ВСУ стратегический узел, по которому боевики перевозили оружие и боеприпасы к своим подразделениям на три направления боев в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир взвода реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным "Жгут".В видео, опубликованном Минобороны, он рассказал, что уничтоженный железнодорожный мост являлся важным звеном в логистической цепочке снабжения подразделений ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ. За сутки ВС РФ продвинулись вперед по трем направлениям фронта, уничтожив 915 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУКиев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политологУ властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, события в донбассе