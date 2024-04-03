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У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города
У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города - РИА Новости Крым, 03.04.2024
У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города
Эвакуация населения Харькова входит в планы местных властей. О том, что уже есть конкретные планы по эвакуации, заявил в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T07:55
2024-04-03T07:59
харьков
новости
украина
эвакуация
игорь терехов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Эвакуация населения Харькова входит в планы местных властей. О том, что уже есть конкретные планы по эвакуации, заявил в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РИА Новости.При этом он отметил, что несмотря на имеющиеся конкретные планы эвакуации, к их реализации власти города пока не будут приступать, поскольку обстановка в городе, по мнению мэра, спокойная.Ранее в МВД Украины также заявили, что поводов для эвакуации харьковчан нет.В понедельник в интервью украинским СМИ мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решенийСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240402/80-generatsii-elektroenergii-na-ukraine-poteryany--dtek-1136242989.html
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харьков, новости, украина, эвакуация, игорь терехов
У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города

По эвакуации населения из Харькова разработаны конкретные планы – Терехов

07:55 03.04.2024 (обновлено: 07:59 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Эвакуация населения Харькова входит в планы местных властей. О том, что уже есть конкретные планы по эвакуации, заявил в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РИА Новости.
При этом он отметил, что несмотря на имеющиеся конкретные планы эвакуации, к их реализации власти города пока не будут приступать, поскольку обстановка в городе, по мнению мэра, спокойная.

"Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова", – цитирует слова Терехова местное издание "Думка".

Ранее в МВД Украины также заявили, что поводов для эвакуации харьковчан нет.
В понедельник в интервью украинским СМИ мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая.
Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".
22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
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