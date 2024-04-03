https://crimea.ria.ru/20240403/u-vlastey-kharkova-est-konkretnye-plany-po-evakuatsii-naseleniya-iz-goroda-1136245908.html

У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города

У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города - РИА Новости Крым, 03.04.2024

У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города

Эвакуация населения Харькова входит в планы местных властей. О том, что уже есть конкретные планы по эвакуации, заявил в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T07:55

2024-04-03T07:55

2024-04-03T07:59

харьков

новости

украина

эвакуация

игорь терехов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Эвакуация населения Харькова входит в планы местных властей. О том, что уже есть конкретные планы по эвакуации, заявил в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РИА Новости.При этом он отметил, что несмотря на имеющиеся конкретные планы эвакуации, к их реализации власти города пока не будут приступать, поскольку обстановка в городе, по мнению мэра, спокойная.Ранее в МВД Украины также заявили, что поводов для эвакуации харьковчан нет.В понедельник в интервью украинским СМИ мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решенийСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны

https://crimea.ria.ru/20240402/80-generatsii-elektroenergii-na-ukraine-poteryany--dtek-1136242989.html

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харьков, новости, украина, эвакуация, игорь терехов