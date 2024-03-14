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Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы. Такие данные РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T17:36
2024-03-14T17:36
2024-03-14T17:36
министерство обороны рф
новости
иностранные наемники всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.Первое место по числу убитых на украине боевиков занимает Польша, из которой прибыло 2960 человек и уничтожено из них 1497. На втором месте Грузия с цифрами 1042 и 561 человек соответственно, на третьем – США (1 113 и 491).Далее места в этом антирейтинге распределились так:Канада (1005 и 422)Румыния (784 и 349)Германия (235 и 88)Франция (356 и 147).Стоит отметить, что при таком количестве погибших Франция продолжает на всех уровнях отрицать присутствие своих наемников на территории Украины, подчеркивают в Минобороны. Об отсутствии американских солдат на Украине недавно заявил президент США Джо Байден. Накануне этого заявления в ГУР Украины проинформировали, что в рядах ВСУ воюют иностранные граждане из 50 стран, включая США, Великобританию, Австралию, Данию и другие государства Европы, Азии, Африки и Южной Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
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министерство обороны рф, новости, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, нато
Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
Почти шесть тысяч иностранных наемников уничтожены на Украине