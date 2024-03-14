https://crimea.ria.ru/20240314/skolko-inostrannykh-naemnikov-likvidirovany-na-ukraine--tsifry-minoborony-1135662063.html

Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны

Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны

С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы. Такие данные РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T17:36

2024-03-14T17:36

2024-03-14T17:36

министерство обороны рф

новости

иностранные наемники всу

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127908113_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1baea631009eed1745fb589599a2cc17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.Первое место по числу убитых на украине боевиков занимает Польша, из которой прибыло 2960 человек и уничтожено из них 1497. На втором месте Грузия с цифрами 1042 и 561 человек соответственно, на третьем – США (1 113 и 491).Далее места в этом антирейтинге распределились так:Канада (1005 и 422)Румыния (784 и 349)Германия (235 и 88)Франция (356 и 147).Стоит отметить, что при таком количестве погибших Франция продолжает на всех уровнях отрицать присутствие своих наемников на территории Украины, подчеркивают в Минобороны. Об отсутствии американских солдат на Украине недавно заявил президент США Джо Байден. Накануне этого заявления в ГУР Украины проинформировали, что в рядах ВСУ воюют иностранные граждане из 50 стран, включая США, Великобританию, Австралию, Данию и другие государства Европы, Азии, Африки и Южной Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, нато