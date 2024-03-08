https://crimea.ria.ru/20240308/na-ukraine-net-i-ne-budet-amerikanskikh-soldat---bayden-1135500743.html

На Украине нет и не будет американских солдат - Байден

На Украине нет и не будет американских солдат - Байден - РИА Новости Крым, 08.03.2024

На Украине нет и не будет американских солдат - Байден

Украина не просит США отправлять ей своих солдат, ей нужно только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи. Об этом заявил американский лидер РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T08:39

2024-03-08T08:39

2024-03-08T08:39

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

в мире

украина

поставки западного оружия украине

конгресс сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Украина не просит США отправлять ей своих солдат, ей нужно только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса, пишет РИА Новости."Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это", — сообщил он.Байден отметил, что все, о чем просит Киев, — это поставки оружия, поэтому конгресс должен утвердить и представить на подпись законопроект о помощи Украине."Я говорю это конгрессу: пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то (это - ред.) подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла", - сказал он.И заявил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. "И я не прогнусь", - добавил Байден.Накануне главное управление разведки Минобороны Украины признало, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. В их числе "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.Выступая с посланием Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предупредил, что последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, чем во времена Великой Отечественной войны. По его словам, отправка на Украину натовских контингентов приведет к трагическим последствиям для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахБундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны ГерманииВвод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенатор

https://crimea.ria.ru/20240229/ukraina-poluchila-plokhuyu-novost-iz-ssha-1135296516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, украина, поставки западного оружия украине, конгресс сша, новости