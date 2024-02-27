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Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии
Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии
Отправка солдат бундесвера на Украину исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО. Об этом во... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T16:47
2024-02-27T16:47
эммануэль макрон
нато
контингент нато
германия
борис писториус
украина
политика
безопасность
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Отправка солдат бундесвера на Украину исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО. Об этом во вторник заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. По мнению министра обороны Германии, ввод регулярных войск Альянса на территорию Украины поспособствует эскалации. Предложение Макрона он назвал "пищей для размышлений", подчеркнув, что французского лидера не поддержала ни одна из стран НАТО.Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт". Читайте также на РИА Новости Крым:"План Б": введет ли НАТО войска на Украину32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - ЛукашенкоРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона
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эммануэль макрон, нато, контингент нато, германия, борис писториус, украина, политика, безопасность, в мире
Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии

Страны НАТО не поддерживают идею Макрона воевать на Украине – Писториус

16:47 27.02.2024
 
© RONNY HARTMANN / AFPМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
© RONNY HARTMANN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Отправка солдат бундесвера на Украину исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО. Об этом во вторник заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости.
На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
"Сапоги на земле" - не вариант для Федеративной республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом", - прокомментировал тему Писториус на пресс-конференции со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер.
По мнению министра обороны Германии, ввод регулярных войск Альянса на территорию Украины поспособствует эскалации. Предложение Макрона он назвал "пищей для размышлений", подчеркнув, что французского лидера не поддержала ни одна из стран НАТО.
Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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