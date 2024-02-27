Бундесвер на Украину не пойдет – заявление министра обороны Германии
Страны НАТО не поддерживают идею Макрона воевать на Украине – Писториус
© RONNY HARTMANN / AFPМинистр обороны Германии Борис Писториус
© RONNY HARTMANN / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Отправка солдат бундесвера на Украину исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО. Об этом во вторник заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости.
На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
"Сапоги на земле" - не вариант для Федеративной республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом", - прокомментировал тему Писториус на пресс-конференции со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер.
По мнению министра обороны Германии, ввод регулярных войск Альянса на территорию Украины поспособствует эскалации. Предложение Макрона он назвал "пищей для размышлений", подчеркнув, что французского лидера не поддержала ни одна из стран НАТО.
Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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