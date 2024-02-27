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Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона
Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона
Обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращение... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T16:16
2024-02-27T16:16
сергей лавров
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращение финансовой помощи Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам конференции в Париже по обсуждению конфликта на Украине.По словам министра, Макрон "был аккуратен" и заявил, что обсуждалась возможность направления воинских контингентов отдельными странами, чтобы не создавать повода для применения статьи 5 Устава ООН о коллективной обороне.В то же время глава МИД РФ указал на опасность не только таких планов, но даже мыслях о них.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что у альянса нет намерений направлять своих военных на Украину. Об этом также заявили власти ряда стран Европы, включая Германию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию и других.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в ПарижеВвод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенаторВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
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сергей лавров, эммануэль макрон, украина, россия, политика, в мире, франция
Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона

Слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с сокращением помощи Киеву – Лавров

16:16 27.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращение финансовой помощи Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам конференции в Париже по обсуждению конфликта на Украине.
"Количество конференций, которые созывают на Западе, сейчас возрастает. Их цель – компенсировать резкое падение внимания и резкое сокращение финансовых возможностей содержать режим Зеленского. Французы и президент Макрон в принципе очень увлекаются созывом различных мероприятий, не сильно заботясь о том, что будет по итогу", – сказал Лавров журналистам.
По словам министра, Макрон "был аккуратен" и заявил, что обсуждалась возможность направления воинских контингентов отдельными странами, чтобы не создавать повода для применения статьи 5 Устава ООН о коллективной обороне.
В то же время глава МИД РФ указал на опасность не только таких планов, но даже мыслях о них.

"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывают, а даже допускают в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", подчеркнул он.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что у альянса нет намерений направлять своих военных на Украину. Об этом также заявили власти ряда стран Европы, включая Германию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию и других.
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