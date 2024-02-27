https://crimea.ria.ru/20240227/rezkoe-snizhenie-vnimaniya-k-ukraine-lavrov-obyasnil-slova-makrona-1135252369.html

Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона

Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона

Обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращение... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T16:16

2024-02-27T16:16

2024-02-27T16:16

сергей лавров

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращение финансовой помощи Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам конференции в Париже по обсуждению конфликта на Украине.По словам министра, Макрон "был аккуратен" и заявил, что обсуждалась возможность направления воинских контингентов отдельными странами, чтобы не создавать повода для применения статьи 5 Устава ООН о коллективной обороне.В то же время глава МИД РФ указал на опасность не только таких планов, но даже мыслях о них.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что у альянса нет намерений направлять своих военных на Украину. Об этом также заявили власти ряда стран Европы, включая Германию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию и других.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в ПарижеВвод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенаторВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, эммануэль макрон, украина, россия, политика, в мире, франция