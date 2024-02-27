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Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в Париже

Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в Париже - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в Париже

Успехи российской армии в зоне СВО убеждают Запад в безысходности для него противостояния с Россией, в связи с чем "партнеры" Киева не только готовы пуститься... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T15:12

2024-02-27T15:12

2024-02-27T15:12

радио "спутник в крыму"

эммануэль макрон

франция

политика

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Успехи российской армии в зоне СВО убеждают Запад в безысходности для него противостояния с Россией, в связи с чем "партнеры" Киева не только готовы пуститься во все тяжкие, но и успеть сделать крайней во всей этой истории Украину. Так считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, свою позицию он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Колесниченко, об отчаянии Запада ярко свидетельствовали заявления, прозвучавшие на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже. По мнению Колесниченко, все они были "странными" на фоне прежних высказываний.Второе заявление касалось того, что западные партнеры Киева "уже готовы работать над тем, чтобы все вооружения, которые есть в Европе, передать Украине"."Странное высказывание. Но Макрон может сегодня себе это позволить, так как претендует на роль главного в Европе – они ведь там между собой соревнуются. Хотя, как мне кажется, им сохранить бы за собой свои места в собственных странах, потому что для избирателей уже не совсем понятна политика отдельных руководителей стран Европы", – прокомментировал Колесниченко.Заявление Макрона о создании коалиции "для глубоких ударов", цель которой – привлечь все страны для совместных поставок Украине новых вооружений, Колесниченко назвал "неприятным". При этом отметил, что пока "непонятно, что за этим стоит", но ясно, что это свидетельство того, что Запад ощущает себя в тупике."Если раньше вопрос дальних вооружений даже не рассматривался, потом это начали обсуждать, то сейчас уже заявляют, что они созрели, чтобы подобного рода вооружения поставлять Киеву. Это говорит о том, что Запад ощущает безысходность ситуации на Украине. И готов идти во все тяжкие", – считает Колесниченко.При этом он обратил внимание на один момент, доказывающий, какую роль на самом деле Запад отводит Украине.На этом фоне заявление Макрона о том, что исключать возможность ввода войск западных стран на Украину нельзя, звучит неестественно, потому и "согласия в этой части нет", считает он. "Для всех очевидно, что подобная отправка войск на Украину – это будет, по сути, открытое объявление войны с последующими действиями со стороны РФ. Это объяснить нельзя, и никто не будет этого делать", – заключил Колесниченко.Во Франции заявления Макрона о возможном вводе войск западных стран на Украину для участия в боях с Россией уже назвали безумием. Словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя пресс-конференцию "по Украине", назвал ее атмосферу "военной", подчеркнув при этом, что Словакия никогда бы не отправила своих солдат на Украину, и есть государства, которые обдумывают такую возможность.Читайте также на РИА Новости Крым:Жаркая дискуссия в Париже: что заявили о вводе войск НАТО на Украину Поставки ракет Taurus на Украину – что ответил ШольцПереговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление Макрона

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эммануэль макрон, франция, политика, мнения, вадим колесниченко, украина, нато, россия, новости, новости сво