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Украинские дроны атаковали Владимирскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Украинские дроны атаковали Владимирскую область
Украинские дроны атаковали Владимирскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Украинские дроны атаковали Владимирскую область
Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T08:49
2024-12-13T08:49
министерство обороны рф
владимирская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России предпринята в период с 5.05 до 5.40 по московскому времени, уточняется в сообщении.Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь также уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 беспилотников атаковали Ростовскую областьБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область
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министерство обороны рф, владимирская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Украинские дроны атаковали Владимирскую область

Четыре украинских беспилотника сбиты над Владимирской областью - Минобороны

08:49 13.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области", - сообщает российское оборонное ведомство.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России предпринята в период с 5.05 до 5.40 по московскому времени, уточняется в сообщении.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь также уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФВладимирская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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