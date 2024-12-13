https://crimea.ria.ru/20241213/ukrainskie-drony-atakovali-vladimirskuyu-oblast-1142591415.html
Украинские дроны атаковали Владимирскую область
Украинские дроны атаковали Владимирскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Украинские дроны атаковали Владимирскую область
Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T08:49
2024-12-13T08:49
2024-12-13T08:49
министерство обороны рф
владимирская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России предпринята в период с 5.05 до 5.40 по московскому времени, уточняется в сообщении.Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь также уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 беспилотников атаковали Ростовскую областьБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область
https://crimea.ria.ru/20241213/vzryvy-gremyat-po-vsey-ukraine---porazheny-vazhnye-voennye-obekty-1142591250.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, владимирская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Украинские дроны атаковали Владимирскую область
Четыре украинских беспилотника сбиты над Владимирской областью - Минобороны