https://crimea.ria.ru/20241213/ukrainskie-drony-atakovali-vladimirskuyu-oblast-1142591415.html

Украинские дроны атаковали Владимирскую область

Украинские дроны атаковали Владимирскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Украинские дроны атаковали Владимирскую область

Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T08:49

2024-12-13T08:49

2024-12-13T08:49

министерство обороны рф

владимирская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Четыре вражеских беспилотника сбиты в небе над Владимирской областью утром в пятницу. Об этом сообщает Минобороны России.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России предпринята в период с 5.05 до 5.40 по московскому времени, уточняется в сообщении.Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь также уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 беспилотников атаковали Ростовскую областьБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область

https://crimea.ria.ru/20241213/vzryvy-gremyat-po-vsey-ukraine---porazheny-vazhnye-voennye-obekty-1142591250.html

владимирская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, владимирская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости