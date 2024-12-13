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В Симферополе отремонтировали почти 13 километров улично-дорожной сети

В Симферополе отремонтировали почти 13 километров улично-дорожной сети - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Симферополе отремонтировали почти 13 километров улично-дорожной сети

В Симферополе отремонтировали десятки объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает дорожно-строительная компания "ВАД". РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T07:10

2024-12-13T07:10

2024-12-13T07:10

ао "вад"

ремонт и строительство дорог в крыму

симферополь

городская среда

благоустройство

новости крыма

ремонт дорог

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе отремонтировали десятки объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает дорожно-строительная компания "ВАД".В компании уточняют, что было выполнено фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, установили бортовой камень, нанесли дорожную разметку. Также занимались озеленением территорий и гидропосевом, установкой дорожных знаков.Одними их самых протяженных объектов стали улицы Русская (1,840 км), Мате Залки (1,48 км) и Павленко (1,329 км).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществамВ Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублейЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

симферополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ао "вад", ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, ремонт дорог, крым