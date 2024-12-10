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В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
В Севастополе укладывают асфальт в Балке Бермана, делая подъездную дорогу сразу к семи садовым товариществам. Об сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T21:14
2024-12-10T21:14
2024-12-10T21:14
севастополь
михаил развожаев
нацпроект "безопасные качественные дороги"
новости
благоустройство
городская среда
ремонт дорог
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе укладывают асфальт в Балке Бермана, делая подъездную дорогу сразу к семи садовым товариществам. Об сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На этом участке рабочие уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, а на части дороги будут заменены бордюры и восстановлены тротуары, добавил губернатор.По словам Развожаева, ремонтируемая дорога – из списка работ на следующий год. Благодаря досрочному завершению ремонтов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе смогли уже сейчас начать работы, запланированные на 2025 год.Из 53 запланированных дорог уже ремонтируют 13. Всего в этом году в регионе отремонтировали 142 дороги, уточнил он.Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", высокие показатели отмечены на форуме "Транспорт России".В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыВ Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублейЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
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севастополь, михаил развожаев, нацпроект "безопасные качественные дороги", новости, благоустройство, городская среда, ремонт дорог, новости крыма
В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
В Севастополе делают дорогу в Балке Бермана