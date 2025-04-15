https://crimea.ria.ru/20250415/nazvany-krymskie-goroda-lidery-po-pokupke-zhilya-v-ipoteku-1145682262.html
Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
Лидерами среди городов Республики Крым по числу выданных в ВТБ ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок),... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:36
2025-04-15T12:36
2025-04-15T12:36
втб
крым
ипотека
банк
жилье
жилье в крыму
симферополь
евпатория
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Лидерами среди городов Республики Крым по числу выданных в ВТБ ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%), сообщает пресс-служба РНКБ.В пресс-службе отметили, что Ялта занимает первое место по объему ипотечного кредитования. Наибольшей популярностью среди клиентов, оформивших ипотеку на покупку жилья в Крыму, пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 квадратных метров.В общем количестве сделок по приобретению квартир в Крыму велика доля клиентов из других регионов, подчеркнули в пресс-службе. На этом фоне в структуре выдач ипотеки на жилье в Крыму в банке преобладают дистанционные сделки: по итогам первого квартала 2025 года около 60% ипотечных кредитов на покупку недвижимости в регионе были оформлены полностью в цифровом формате.Банк начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму с мая 2024 года. Всего за это время он оформил сделки на 1,7 миллиарда рублей, из них около 460 миллионов рублей - в первом квартале 2025 года.По статистике банка, в первом квартале 2025 года на льготные программы пришлось около 90% от общего объема выдач ипотеки в Крыму и Севастополе.Объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году, завершится в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, крым, ипотека, банк, жилье, жилье в крыму, симферополь, евпатория, ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Лидерами среди городов Республики Крым по числу выданных в ВТБ ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%), сообщает пресс-служба РНКБ.
В пресс-службе отметили, что Ялта занимает первое место по объему ипотечного кредитования. Наибольшей популярностью среди клиентов, оформивших ипотеку на покупку жилья в Крыму, пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 квадратных метров.
В общем количестве сделок по приобретению квартир в Крыму велика доля клиентов из других регионов, подчеркнули в пресс-службе. На этом фоне в структуре выдач ипотеки на жилье в Крыму в банке преобладают дистанционные сделки: по итогам первого квартала 2025 года около 60% ипотечных кредитов на покупку недвижимости в регионе были оформлены полностью в цифровом формате.
Банк начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму с мая 2024 года. Всего за это время он оформил сделки на 1,7 миллиарда рублей, из них около 460 миллионов рублей - в первом квартале 2025 года.
"Ситуация на ипотечном рынке России остается непростой, однако Крым является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость, особенно в курортных городах. На сегодняшний день основным спросом у клиентов пользуется жилье в новостройках, и заемщики традиционно отдают предпочтение льготным государственным программам поддержки ипотечного кредитования", — приводит пресс-служба слова управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
По статистике банка, в первом квартале 2025 года на льготные программы пришлось около 90% от общего объема выдач ипотеки в Крыму и Севастополе.
Объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году, завершится в 2025 году.
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