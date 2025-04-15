https://crimea.ria.ru/20250415/nazvany-krymskie-goroda-lidery-po-pokupke-zhilya-v-ipoteku-1145682262.html

Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку

Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку

Лидерами среди городов Республики Крым по числу выданных в ВТБ ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок),... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T12:36

2025-04-15T12:36

2025-04-15T12:36

втб

крым

ипотека

банк

жилье

жилье в крыму

симферополь

евпатория

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682033_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_59498a22927acfb691ac0d7d6196e71f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Лидерами среди городов Республики Крым по числу выданных в ВТБ ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%), сообщает пресс-служба РНКБ.В пресс-службе отметили, что Ялта занимает первое место по объему ипотечного кредитования. Наибольшей популярностью среди клиентов, оформивших ипотеку на покупку жилья в Крыму, пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 квадратных метров.В общем количестве сделок по приобретению квартир в Крыму велика доля клиентов из других регионов, подчеркнули в пресс-службе. На этом фоне в структуре выдач ипотеки на жилье в Крыму в банке преобладают дистанционные сделки: по итогам первого квартала 2025 года около 60% ипотечных кредитов на покупку недвижимости в регионе были оформлены полностью в цифровом формате.Банк начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму с мая 2024 года. Всего за это время он оформил сделки на 1,7 миллиарда рублей, из них около 460 миллионов рублей - в первом квартале 2025 года.По статистике банка, в первом квартале 2025 года на льготные программы пришлось около 90% от общего объема выдач ипотеки в Крыму и Севастополе.Объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году, завершится в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250406/kto-v-krymu-skupaet-kvartiry-po-programme-semeynoy-ipoteki-1145425169.html

крым

симферополь

евпатория

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, ипотека, банк, жилье, жилье в крыму, симферополь, евпатория, ялта