https://crimea.ria.ru/20250415/doroga-na-yaltu-pesni-pobedy-na-raznykh-yazykakh-mira-prozvuchat-v-moskve-1145678183.html

"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве

"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве - РИА Новости Крым, 15.04.2025

"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве

Международный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет в Москве в год 80-летия Великой Победы. Как сообщают организаторы конкурса, первый конкурсный день пройдет во... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:38

2025-04-15T10:38

2025-04-15T10:38

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

80 лет победы

москва

культура

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145677905_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_bc631ea383176f2acc07ee83e0cb7475.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет в Москве в год 80-летия Великой Победы. Как сообщают организаторы конкурса, первый конкурсный день пройдет во дворце на Яузе, а финальный гала-концерт - в Государственном Кремлевском Дворце.Всего в 2025 году оргкомитет получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран - Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции."Сольные выступления вокалистов, где они исполнят советские песни о войне на своих родных языках, пройдут в первый конкурсный день – 28 апреля – во дворце на Яузе. А 1 мая в финале – на гала-концерте в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца – зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звездами российской сцены: Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими", - обещают в оргкомитете.Онлайн-трансляция будет доступна на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль сегодня является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телевизионных проектов, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, Правительства Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира

https://crimea.ria.ru/20230506/legendarnaya-narodnayapesnyapobedy-katyusha-byla-napisana-v-kurortnoy-yalte-1128579925.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , 80 лет победы, москва, культура, новости, общество