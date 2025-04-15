https://crimea.ria.ru/20250415/vsu-nanesli-shest-udarov-po-energoobektam-rossii-1145681238.html

ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России

ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России - РИА Новости Крым, 15.04.2025

ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России

Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T12:10

2025-04-15T12:10

2025-04-15T12:21

министерство обороны рф

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

энергетика

россия

курская область

брянская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145673606_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_5fafab548ab6ad6ebfec467cbcfc06f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны.В Курской области в ночь на вторник беспилотник атаковал надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Без газа остались 165 абонентов. Повторный прилет повредил газопровод низкого давления на Первомайском проспекте. По данным военного ведомства, накануне в Брянской области ВСУ атаковали комплектные трансформаторные подстанции "Соловьевка" и "Хвощевская" филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". "Из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе", - говорится в сообщении.В Херсонской области вечером 14 апреля дважды была атакована электроподстанция 150 кВ "Виноградово" филиала "Россети" – Таврическое ПМЭС.В течение ночи над Курской, Воронежской, Орловской, Брянской областями и Подмосковьем было уничтожено 115 БПЛА.Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи.При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

курская область

брянская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, энергетика, россия, курская область, брянская область, херсонская область, новости