ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры России
12:10 15.04.2025 (обновлено: 12:21 15.04.2025)
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
© Правительство Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
В Курской области в ночь на вторник беспилотник атаковал надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Без газа остались 165 абонентов. Повторный прилет повредил газопровод низкого давления на Первомайском проспекте.
По данным военного ведомства, накануне в Брянской области ВСУ атаковали комплектные трансформаторные подстанции "Соловьевка" и "Хвощевская" филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
"Из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе", - говорится в сообщении.
В Херсонской области вечером 14 апреля дважды была атакована электроподстанция 150 кВ "Виноградово" филиала "Россети" – Таврическое ПМЭС.
"В результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области", - отметили в Минобороны.
В течение ночи над Курской, Воронежской, Орловской, Брянской областями и Подмосковьем было уничтожено 115 БПЛА.
Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи.
При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.
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