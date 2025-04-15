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ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:10
2025-04-15T12:21
министерство обороны рф
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
энергетика
россия
курская область
брянская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны.В Курской области в ночь на вторник беспилотник атаковал надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Без газа остались 165 абонентов. Повторный прилет повредил газопровод низкого давления на Первомайском проспекте. По данным военного ведомства, накануне в Брянской области ВСУ атаковали комплектные трансформаторные подстанции "Соловьевка" и "Хвощевская" филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". "Из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе", - говорится в сообщении.В Херсонской области вечером 14 апреля дважды была атакована электроподстанция 150 кВ "Виноградово" филиала "Россети" – Таврическое ПМЭС.В течение ночи над Курской, Воронежской, Орловской, Брянской областями и Подмосковьем было уничтожено 115 БПЛА.Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи.При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
министерство обороны рф, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, энергетика, россия, курская область, брянская область, херсонская область, новости
ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России

ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры России

12:10 15.04.2025 (обновлено: 12:21 15.04.2025)
 
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии за минувшие сутки шесть раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
В Курской области в ночь на вторник беспилотник атаковал надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Без газа остались 165 абонентов. Повторный прилет повредил газопровод низкого давления на Первомайском проспекте.
По данным военного ведомства, накануне в Брянской области ВСУ атаковали комплектные трансформаторные подстанции "Соловьевка" и "Хвощевская" филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
"Из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе", - говорится в сообщении.
В Херсонской области вечером 14 апреля дважды была атакована электроподстанция 150 кВ "Виноградово" филиала "Россети" – Таврическое ПМЭС.

"В результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области", - отметили в Минобороны.

В течение ночи над Курской, Воронежской, Орловской, Брянской областями и Подмосковьем было уничтожено 115 БПЛА.
Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи.
При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.
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Министерство обороны РФБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияЭнергетикаРоссияКурская областьБрянская областьХерсонская областьНовости
 
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