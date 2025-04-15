https://crimea.ria.ru/20250415/podrostki-na-mototsikle-vrezalis-v-legkovushku-v-simferopole-1145677665.html

Подростки на мотоцикле врезались в легковушку в Симферополе

Подростки на мотоцикле врезались в легковушку в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Подростки на мотоцикле врезались в легковушку в Симферополе

Двое подростков госпитализированы после ДТП в Симферополе, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:06

2025-04-15T10:06

2025-04-15T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Двое подростков госпитализированы после ДТП в Симферополе, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В результате столкновения водитель мотоцикла 2010 года рождения и пассажир 2009 года рождения с травмами госпитализированы в больницу, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось за минувшую неделю на дорогах Крыма в ДТП погибли четверо, девять человек получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчинаВ Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкойКак в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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