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"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского - РИА Новости Крым, 15.04.2025
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
"Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:03
2025-04-15T11:03
джей ди вэнс
сша
владимир зеленский
украина
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. "Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем с Украиной.Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. По его мнению, это несет ущерб украинской стороне и демонстрирует отсутствие консолидированной позиции в поддержке Киева Америкой.После интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и призвал лишить канал лицензии, обвинив его в политической предвзятости и напомнив о скандале с интервью Камалы Харрис в 2024 году.Американский лидер с свою очередь анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил ЗеленскогоУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по УкраинеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план
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джей ди вэнс, сша, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, новости
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского

Вэнс раскритиковал Зеленского за обвинение в теплом общении США с Россией

11:03 15.04.2025
 
© AP Photo Jim Watson /PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo Jim Watson /Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. "Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем с Украиной.
Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. По его мнению, это несет ущерб украинской стороне и демонстрирует отсутствие консолидированной позиции в поддержке Киева Америкой.
"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", – цитируют РИА Новости Вэнса.
После интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и призвал лишить канал лицензии, обвинив его в политической предвзятости и напомнив о скандале с интервью Камалы Харрис в 2024 году.
Американский лидер с свою очередь анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу.
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Джей Ди ВэнсСШАВладимир ЗеленскийУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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