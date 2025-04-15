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"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского - РИА Новости Крым, 15.04.2025
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
"Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:03
2025-04-15T11:03
2025-04-15T11:03
джей ди вэнс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. "Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем с Украиной.Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. По его мнению, это несет ущерб украинской стороне и демонстрирует отсутствие консолидированной позиции в поддержке Киева Америкой.После интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и призвал лишить канал лицензии, обвинив его в политической предвзятости и напомнив о скандале с интервью Камалы Харрис в 2024 году.Американский лидер с свою очередь анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил ЗеленскогоУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по УкраинеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план
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джей ди вэнс, сша, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, новости
"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
Вэнс раскритиковал Зеленского за обвинение в теплом общении США с Россией