https://crimea.ria.ru/20250415/neproduktivnaya-ritorika-i-absurd-vens-obrushilsya-na-zelenskogo-1145680013.html

"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского

"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского - РИА Новости Крым, 15.04.2025

"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского

"Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T11:03

2025-04-15T11:03

2025-04-15T11:03

джей ди вэнс

сша

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. "Абсурдной и "непродуктивной риторикой" назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс упреки Владимира Зеленского в том, что Штаты более тепло общаются с Россией, чем с Украиной.Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. По его мнению, это несет ущерб украинской стороне и демонстрирует отсутствие консолидированной позиции в поддержке Киева Америкой.После интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и призвал лишить канал лицензии, обвинив его в политической предвзятости и напомнив о скандале с интервью Камалы Харрис в 2024 году.Американский лидер с свою очередь анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил ЗеленскогоУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по УкраинеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джей ди вэнс, сша, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, новости