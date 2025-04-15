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Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
34,5 млн рублей отдали крымчане мошенникам за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T10:49
2025-04-15T10:49
2025-04-15T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 34,5 млн рублей отдали крымчане мошенникам за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.На различных сайтах, в соцсетях и с помощью мессенджеров злоумышленники обманули 40 крымчан. В частности, в одном из случаев житель Ленинского района увидел на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона, перевел продавцу 20 тысяч рублей, но товар так и не дождался.По телефону мошенники обманули 16 человек. Так, жительнице Керчи позвонил "сотрудник Центробанка" с сообщением о "необходимости" перевести деньги на "безопасный счет". В итоге жертва лишилась 4 млн рублей.26 раз крымчане были обмануты в Telegram и WhatsApp. Двое граждан лишились накоплений, перейдя по сторонним ссылкам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
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мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, общество, безопасность
Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
В Крыму жертвами дистанционных мошенников за неделю стали 84 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 34,5 млн рублей отдали крымчане мошенникам за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В период с 7 по 13 апреля на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 84 гражданина, они лишились более 34,5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.
На различных сайтах, в соцсетях и с помощью мессенджеров злоумышленники обманули 40 крымчан. В частности, в одном из случаев житель Ленинского района увидел на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона, перевел продавцу 20 тысяч рублей, но товар так и не дождался.
По телефону мошенники обманули 16 человек. Так, жительнице Керчи позвонил "сотрудник Центробанка" с сообщением о "необходимости" перевести деньги на "безопасный счет". В итоге жертва лишилась 4 млн рублей.
26 раз крымчане были обмануты в Telegram и WhatsApp. Двое граждан лишились накоплений, перейдя по сторонним ссылкам.
В полиции напоминают о необходимости быть бдительнее и подчеркивают, что мошенники обычно отвлекают большим объемом информации, торопят своих жертв, не давая им подумать, а также пугают "последствиями" - все это должно насторожить.
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