https://crimea.ria.ru/20250415/krymchane-otdali-moshennikam-345-mln-rubley-za-nedelyu-1145679613.html

Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю

34,5 млн рублей отдали крымчане мошенникам за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:49

2025-04-15T10:49

2025-04-15T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 34,5 млн рублей отдали крымчане мошенникам за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.На различных сайтах, в соцсетях и с помощью мессенджеров злоумышленники обманули 40 крымчан. В частности, в одном из случаев житель Ленинского района увидел на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона, перевел продавцу 20 тысяч рублей, но товар так и не дождался.По телефону мошенники обманули 16 человек. Так, жительнице Керчи позвонил "сотрудник Центробанка" с сообщением о "необходимости" перевести деньги на "безопасный счет". В итоге жертва лишилась 4 млн рублей.26 раз крымчане были обмануты в Telegram и WhatsApp. Двое граждан лишились накоплений, перейдя по сторонним ссылкам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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