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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T18:38
2024-12-09T18:38
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ремонт дорог
крымавтодор
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор". Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 10% от цены контракта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей

Ремонт дороги от Симферополя до границы с Херсонской областью обойдется в 293 млн рублей

18:38 09.12.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор". Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Определить государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью км 23+094 – км 30+800", – говорится в документе.

Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.
Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 10% от цены контракта.
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