https://crimea.ria.ru/20241209/v-krymu-dorogu-do-granitsy-s-khersonschinoy-otremontiruyut-za-293-mln-rubley-1142499616.html

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей

На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T18:38

2024-12-09T18:38

2024-12-09T18:38

новости крыма

новости

крым

херсонская область

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

крымавтодор

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор". Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 10% от цены контракта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

https://crimea.ria.ru/20241209/skorostnaya-magistral-ot-kryma-do-pitera-v-gosdume-otsenili-stroitelstvo-1142449901.html

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херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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