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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T18:38
2024-12-09T18:38
2024-12-09T18:38
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор". Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 10% от цены контракта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
https://crimea.ria.ru/20241209/skorostnaya-magistral-ot-kryma-do-pitera-v-gosdume-otsenili-stroitelstvo-1142449901.html
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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
Ремонт дороги от Симферополя до границы с Херсонской областью обойдется в 293 млн рублей