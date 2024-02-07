https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
Появление нового транспортного кольца вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T13:42
2024-02-07T13:42
2024-02-07T13:42
радио "спутник в крыму"
азовское море
черное море
туризм в крыму
внутренний туризм
новые регионы россии
игорь вахрушев
мнения
дороги крыма
транспортное кольцо вокруг азовского моря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Появление нового транспортного кольца вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. По словам Вахрушева, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря нельзя рассматривать лишь как проект, ориентированный на развитие новых территорий России, поскольку он в том числе направлен на серьезное развитие Крыма, прежде всего его туристической сферы.Больше того, Крым и новые регионы РФ в этой части не конкуренты, считает эксперт.Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса >>"Среди туристического бизнеса, когда начались первые разговоры в государственных органах о том, чтобы развивать побережье Азовского моря новых территорий, пошли разговоры о том, что как бы не перетянули туда туриста и Крым не потерял определенную долю туристического потока. Такого не будет. Нельзя рассматривать новые территории как конкурента Крыму. Потому что специализации немножко разные. И плюс – вот такая кооперация и интеграция близлежащих районов за счет новой трассы, скоростных транспортных коридоров только улучшит (ситуацию) и позволит развивать туризм активно как на новых территориях, так и в Крыму", – считает Вахрушев.Часть транспортного кольца уже готова – это часть трассы "Таврида" на территории Крыма, отметил Вахрушев, и от нее теперь возможно строительство отдельных новых или реконструкция существующих дорог к побережью Азовского моря в Крыму, что позволит развивать здесь курортные территории, не получившие пока заслуженной популярности.Новая трасса объединит Крым с Мариуполем, Мелитополем, Бердянском и другими городами и поселениями, требующими развития, поскольку имеют огромный потенциал, добавил он.А учитывая, что на новых территориях РФ почти нет объектов познавательного туризма, развитие там туристической инфраструктуры и наличие трассы вокруг Азовского моря позволит привлекать гостей соседних регионов на комфортные однодневные экскурсии в Крым, дав толчок еще и этому направлению, считает Вахрушев.Кроме того, у туриста появится возможность сравнить отдых в новых регионах и на полуострове, добавил он.Так, например, Азовское море "достаточно мелкое и очень хорошо подходит для детской рекреации: на многих пляжах можно идти десятки метров, и воды будет по колено, тогда как на Южном берегу Крыма, например, резко начинаются глубины", что может привлекать другого туриста, отметил Вахрушев.Кроме того, Азовское море прогревается быстрее, чем Черное, и наступление купально-пляжного сезона здесь можно ждать несколько раньше, чем в Крыму, однако и закончится он резко, в сезон, без характерного для юга осеннего бархатного периода.Он также предположил, что новое транспортное кольцо объединит и часть трассы "Дон", которая проходит по территории Краснодарского края, что также скажется на развитии туризма на Кубани."Также в планах создание новых городских территорий и новых кластеров. Допустим, создание нового курортного объекта на том же севере Арабатской стрелки, который, скорее всего, будет тоже включен в это кольцо", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
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азовское море, черное море, туризм в крыму, внутренний туризм, новые регионы россии, игорь вахрушев, мнения, дороги крыма, транспортное кольцо вокруг азовского моря
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
Транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию курортов Крыма – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым.
Появление нового транспортного кольца вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил
, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму.
По словам Вахрушева, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря нельзя рассматривать лишь как проект, ориентированный на развитие новых территорий России, поскольку он в том числе направлен на серьезное развитие Крыма, прежде всего его туристической сферы.
Больше того, Крым и новые регионы РФ в этой части не конкуренты, считает эксперт.
"Среди туристического бизнеса, когда начались первые разговоры в государственных органах о том, чтобы развивать побережье Азовского моря новых территорий, пошли разговоры о том, что как бы не перетянули туда туриста и Крым не потерял определенную долю туристического потока. Такого не будет. Нельзя рассматривать новые территории как конкурента Крыму. Потому что специализации немножко разные. И плюс – вот такая кооперация и интеграция близлежащих районов за счет новой трассы, скоростных транспортных коридоров только улучшит (ситуацию) и позволит развивать туризм активно как на новых территориях, так и в Крыму", – считает Вахрушев.
Часть транспортного кольца уже готова – это часть трассы "Таврида" на территории Крыма, отметил Вахрушев, и от нее теперь возможно строительство отдельных новых или реконструкция существующих дорог к побережью Азовского моря в Крыму, что позволит развивать здесь курортные территории, не получившие пока заслуженной популярности.
"Поднимутся те курорты, которые сейчас находятся в развитии в Крыму – различные территории, в том числе у Азовского моря. И сюда, конечно, включаться будут крупные города. Один из крупнейших – это Керчь", – отметил Вахрушев.
Новая трасса объединит Крым с Мариуполем, Мелитополем, Бердянском и другими городами и поселениями, требующими развития, поскольку имеют огромный потенциал, добавил он.
А учитывая, что на новых территориях РФ почти нет объектов познавательного туризма, развитие там туристической инфраструктуры и наличие трассы вокруг Азовского моря позволит привлекать гостей соседних регионов на комфортные однодневные экскурсии в Крым, дав толчок еще и этому направлению, считает Вахрушев.
"Там есть достойные объекты, они задействованы давно в туризме, еще с советских времен, но их мало. Но когда начнут наполняться средства размещения – турист потребует зрелищ, экскурсионной программы. И тут есть мощная транспортная инфраструктура, которая доставит его за 1-2 часа на территорию Крыма. Здесь благодаря нашей знаменитой трассе "Таврида" доступны будут и Севастополь с его ресурсами экскурсионного туризма, и Ялта с Алуштой, и все это можно будет осуществлять буквально за один экскурсионный день. Этот момент только даст выигрыш Крыму. Потому что пойдет и загрузка экскурсионных объектов", – пояснил Вахрушев.
Кроме того, у туриста появится возможность сравнить отдых в новых регионах и на полуострове, добавил он.
Так, например, Азовское море "достаточно мелкое и очень хорошо подходит для детской рекреации: на многих пляжах можно идти десятки метров, и воды будет по колено, тогда как на Южном берегу Крыма, например, резко начинаются глубины", что может привлекать другого туриста, отметил Вахрушев.
Кроме того, Азовское море прогревается быстрее, чем Черное, и наступление купально-пляжного сезона здесь можно ждать несколько раньше, чем в Крыму, однако и закончится он резко, в сезон, без характерного для юга осеннего бархатного периода.
"Все перечисленные моменты имеют отсроченный характер: выигрыш от того, что делается сейчас, можно будет получить через 5 –10 лет, "но результат, конечно, будет очень и очень хороший", подчеркнул Вахрушев.
Он также предположил, что новое транспортное кольцо объединит и часть трассы "Дон", которая проходит по территории Краснодарского края, что также скажется на развитии туризма на Кубани.
"Также в планах создание новых городских территорий и новых кластеров. Допустим, создание нового курортного объекта на том же севере Арабатской стрелки, который, скорее всего, будет тоже включен в это кольцо", - заключил эксперт.
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