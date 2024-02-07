https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html

Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

Появление нового транспортного кольца вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T13:42

2024-02-07T13:42

2024-02-07T13:42

радио "спутник в крыму"

азовское море

черное море

туризм в крыму

внутренний туризм

новые регионы россии

игорь вахрушев

мнения

дороги крыма

транспортное кольцо вокруг азовского моря

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131435010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0107f2c58df78c7e47b4f5c7688f750.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Появление нового транспортного кольца вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. По словам Вахрушева, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря нельзя рассматривать лишь как проект, ориентированный на развитие новых территорий России, поскольку он в том числе направлен на серьезное развитие Крыма, прежде всего его туристической сферы.Больше того, Крым и новые регионы РФ в этой части не конкуренты, считает эксперт.Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса >>"Среди туристического бизнеса, когда начались первые разговоры в государственных органах о том, чтобы развивать побережье Азовского моря новых территорий, пошли разговоры о том, что как бы не перетянули туда туриста и Крым не потерял определенную долю туристического потока. Такого не будет. Нельзя рассматривать новые территории как конкурента Крыму. Потому что специализации немножко разные. И плюс – вот такая кооперация и интеграция близлежащих районов за счет новой трассы, скоростных транспортных коридоров только улучшит (ситуацию) и позволит развивать туризм активно как на новых территориях, так и в Крыму", – считает Вахрушев.Часть транспортного кольца уже готова – это часть трассы "Таврида" на территории Крыма, отметил Вахрушев, и от нее теперь возможно строительство отдельных новых или реконструкция существующих дорог к побережью Азовского моря в Крыму, что позволит развивать здесь курортные территории, не получившие пока заслуженной популярности.Новая трасса объединит Крым с Мариуполем, Мелитополем, Бердянском и другими городами и поселениями, требующими развития, поскольку имеют огромный потенциал, добавил он.А учитывая, что на новых территориях РФ почти нет объектов познавательного туризма, развитие там туристической инфраструктуры и наличие трассы вокруг Азовского моря позволит привлекать гостей соседних регионов на комфортные однодневные экскурсии в Крым, дав толчок еще и этому направлению, считает Вахрушев.Кроме того, у туриста появится возможность сравнить отдых в новых регионах и на полуострове, добавил он.Так, например, Азовское море "достаточно мелкое и очень хорошо подходит для детской рекреации: на многих пляжах можно идти десятки метров, и воды будет по колено, тогда как на Южном берегу Крыма, например, резко начинаются глубины", что может привлекать другого туриста, отметил Вахрушев.Кроме того, Азовское море прогревается быстрее, чем Черное, и наступление купально-пляжного сезона здесь можно ждать несколько раньше, чем в Крыму, однако и закончится он резко, в сезон, без характерного для юга осеннего бархатного периода.Он также предположил, что новое транспортное кольцо объединит и часть трассы "Дон", которая проходит по территории Краснодарского края, что также скажется на развитии туризма на Кубани."Также в планах создание новых городских территорий и новых кластеров. Допустим, создание нового курортного объекта на том же севере Арабатской стрелки, который, скорее всего, будет тоже включен в это кольцо", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год

https://crimea.ria.ru/20240123/idealnaya-proportsiya-ili-pochemu-leto-2024-nuzhno-provesti-v-krymu-1134384338.html

https://crimea.ria.ru/20240202/tayny-marinista-i-vkusnye-syurprizy-chto-uvidyat-gosti-galerei-ayvazovskogo-1134656134.html

азовское море

черное море

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, черное море, туризм в крыму, внутренний туризм, новые регионы россии, игорь вахрушев, мнения, дороги крыма, транспортное кольцо вокруг азовского моря