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Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства

Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства

На месте будущего города на Арабатской стрелке в Херсонской области на данный момент ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T15:09

2024-01-23T15:09

2024-01-23T15:15

владимир сальдо

новости

херсонская область

арабатская стрелка

строительство

благоустройство

марат хуснуллин

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На месте будущего города на Арабатской стрелке в Херсонской области на данный момент ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, все больше инвесторов начинают заявлять о своем желании участвовать в реализации этого проекта.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил в феврале 2023 года. На Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что работы идут в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеРаботы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназииВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей

херсонская область

арабатская стрелка

азовское море

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владимир сальдо, новости, херсонская область, арабатская стрелка, строительство, благоустройство, марат хуснуллин, азовское море