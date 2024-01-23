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Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
На месте будущего города на Арабатской стрелке в Херсонской области на данный момент ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T15:09
2024-01-23T15:15
владимир сальдо
новости
херсонская область
арабатская стрелка
строительство
благоустройство
марат хуснуллин
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На месте будущего города на Арабатской стрелке в Херсонской области на данный момент ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, все больше инвесторов начинают заявлять о своем желании участвовать в реализации этого проекта.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил в феврале 2023 года. На Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что работы идут в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеРаботы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназииВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей
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владимир сальдо, новости, херсонская область, арабатская стрелка, строительство, благоустройство, марат хуснуллин, азовское море
Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства

Сальдо заявил о росте интереса инвесторов к строительству города на Арабатской стрелке

15:09 23.01.2024 (обновлено: 15:15 23.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка
Стройплощадка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На месте будущего города на Арабатской стрелке в Херсонской области на данный момент ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Проектные работы ведутся, также сейчас идут подготовительные работы по прокладке инженерных сетей – это газоснабжение, энергоснабжение. Ведется работа по подготовке земельных участков под строительство", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

По словам губернатора, все больше инвесторов начинают заявлять о своем желании участвовать в реализации этого проекта.
О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил в феврале 2023 года. На Арабатской стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что работы идут в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
Арабатская стрелка – коса земли протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьАрабатская стрелкаСтроительствоБлагоустройствоМарат ХуснуллинАзовское море
 
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