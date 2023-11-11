https://crimea.ria.ru/20231111/v-krymu-postroyat-novuyu-shkolu-za-milliard-rubley-1132716693.html

В Крыму построят новую школу за миллиард рублей

В Крыму построят новую школу за миллиард рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023

В Крыму построят новую школу за миллиард рублей

В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T16:59

2023-11-11T16:59

2023-11-11T16:59

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ленинский район

инвестиционно-строительное управление крыма

школа

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. Стоимость строительства объекта определена контрактом в 1 млрд 282 тысячи рублей. Подрядчик получит аванс в размере 0,5% от стоимости работ и должен сдать объект до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.Ранее московская фирма "Теплостройсервис" была определена подрядчиком, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась еще одна новая школаПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, инвестиционно-строительное управление крыма, школа, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма