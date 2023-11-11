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В Крыму построят новую школу за миллиард рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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В Крыму построят новую школу за миллиард рублей
В Крыму построят новую школу за миллиард рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023
В Крыму построят новую школу за миллиард рублей
В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T16:59
2023-11-11T16:59
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ленинский район
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. Стоимость строительства объекта определена контрактом в 1 млрд 282 тысячи рублей. Подрядчик получит аванс в размере 0,5% от стоимости работ и должен сдать объект до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.Ранее московская фирма "Теплостройсервис" была определена подрядчиком, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась еще одна новая школаПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
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крым, ленинский район, инвестиционно-строительное управление крыма, школа, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму построят новую школу за миллиард рублей

В Ленинском районе Крыма построят новую школу - распоряжение

16:59 11.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительная площадка
Строительная площадка - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Теплостройсервис" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является строительство школы на 500 мест в селе Войково Ленинского района", - сказано в документе.
Стоимость строительства объекта определена контрактом в 1 млрд 282 тысячи рублей. Подрядчик получит аванс в размере 0,5% от стоимости работ и должен сдать объект до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.
Ранее московская фирма "Теплостройсервис" была определена подрядчиком, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе.
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КрымЛенинский районИнвестиционно-строительное управление КрымаШколаОбществоОбразование в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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