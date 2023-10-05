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В Крыму открылась еще одна новая школа - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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В Крыму открылась еще одна новая школа
В Крыму открылась еще одна новая школа - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Крыму открылась еще одна новая школа
В Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест, сообщил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T08:28
2023-10-05T08:28
владимир константинов
новости крыма
школа
кировский район крыма
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест, сообщил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, работа по возведению и ремонту учебных заведений будет продолжаться. При этом спикер отметил важность учительского труда и напомнил, что именно пробелы в работе над системой образования привели к нацизму на территории бывшей Украины.Ранее новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, а в Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. В целом в Крыму до конца 2023 года планируется завершить строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублейВ крымских селах стали строить больше Домов культурыКрымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, новости крыма, школа, кировский район крыма, образование в крыму и севастополе
В Крыму открылась еще одна новая школа

Константинов: в Крыму открылась новая школа на 550 мест

08:28 05.10.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Кировской школе №1 Кировского района открылись новые корпуса, рассчитанные на 550 учащихся
В Кировской школе №1 Кировского района открылись новые корпуса, рассчитанные на 550 учащихся
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест, сообщил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В Кировской школе №1 Кировского района открылись новые корпуса, рассчитанные на 550 учащихся. Конечно, для Кировского района Крыма это значимое событие. Мы хорошо помним, в каком состоянии были наши объекты образования в 2014 году. Большинство школ не соответствовали российским требованиям. За девять лет мы проделали колоссальную работу", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, работа по возведению и ремонту учебных заведений будет продолжаться. При этом спикер отметил важность учительского труда и напомнил, что именно пробелы в работе над системой образования привели к нацизму на территории бывшей Украины.

"Одна из причин состоит в том, что после развала Советского Союза, в 1990-е годы, мы не обращали внимание на школы, и Запад проник туда. В результате им удалось взрастить поколения украинцев, не знающих своего прошлого, общество с ослабленным духовным иммунитетом, которое приняло нацизм в качестве государственной идеологии. Не сомневаюсь, что Россия одержит Победу в Спецоперации! А мы в Крыму продолжим уделять внимание воспитанию и образованию наших детей, поскольку от этого зависит будущее нашей страны", – написал спикер.

Ранее новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, а в Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. В целом в Крыму до конца 2023 года планируется завершить строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития.
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Владимир КонстантиновНовости КрымаШколаКировский район КрымаОбразование в Крыму и Севастополе
 
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