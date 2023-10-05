https://crimea.ria.ru/20231005/v-krymu-otkrylas-esche-odna-novaya-shkola-1131856938.html

В Крыму открылась еще одна новая школа

В Крыму открылась еще одна новая школа - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В Крыму открылась еще одна новая школа

В Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест, сообщил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T08:28

2023-10-05T08:28

2023-10-05T08:28

владимир константинов

новости крыма

школа

кировский район крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест, сообщил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, работа по возведению и ремонту учебных заведений будет продолжаться. При этом спикер отметил важность учительского труда и напомнил, что именно пробелы в работе над системой образования привели к нацизму на территории бывшей Украины.Ранее новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, а в Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. В целом в Крыму до конца 2023 года планируется завершить строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублейВ крымских селах стали строить больше Домов культурыКрымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина

кировский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, новости крыма, школа, кировский район крыма, образование в крыму и севастополе