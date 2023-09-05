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В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. Как рассказал журналистам представитель подрядной организации РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:10
феодосия
крым
реализация фцп в крыму и севастополе
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. Как рассказал журналистам представитель подрядной организации Евгений Захарчук, работа идет по графику, к концу 2024 года здесь появятся семь корпусов, целый ряд спортивных объектов и игровые зоны для младшеклассников.Стройка в разгареВсего, по его словам, на стройке задействованы около 80 рабочих. Новый подрядчик зашел на объект в январе: на тот момент готовность объекта составляла около 12%. Все конструкции "недостроя" предварительно обследовали на надежность и соответствие проекту. Сейчас готовность довели до 22%. Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ"."Мы наращиваем дальше мощности и темпы, сейчас движемся в графике. По коммуникациям идем вперед. Сейчас самое масштабное – армирование, бетонирование, опалубка, трубопровод, теплотрасса, бетон", - перечисляет Захарчук.По словам представителя заказчика, главного специалиста отдела капитального строительства Инвестиционно-строительного управления Крыма Татьяны Довиденко, процесс строго контролируется на всех этапах."На строящемся объекте организован строительный контроль, он ведется Федеральным автономным учреждением "Роскапстрой", - поясняет она.Современная школаНовая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет. После того как объект достроят, он сможет вместить до 800 учащихся.По словам представителя подрядной организации, на территории появятся площадка для проведения линеек, спортивные и игровые зоны."Чем интересен проект, здесь большая спортивная площадка, в состав которой входит футбольное поле с искусственной травой, баскетбольная, волейбольная, теннисная площадки, площадка для игры в городки, и также места подвижных игр для младших классов", - рассказывает Захарчук.Также по контракту подрядчик организует подъезды к новому образовательному заведению и парковку возле его территории. Срок ввода в эксплуатацию – 2026 год, однако перед подрядчиком стоит задача сдать объект в 2024-ом. Два года отвели на оснащение школы необходимым технологическим оборудованием и мебелью.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 354 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца годаДо конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
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феодосия, крым, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма, общество, инвестиционно-строительное управление крыма
В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами

Как ведется строительство современной школы на Челноковском массиве в Феодосии

18:09 05.09.2023 (обновлено: 18:10 05.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. Как рассказал журналистам представитель подрядной организации Евгений Захарчук, работа идет по графику, к концу 2024 года здесь появятся семь корпусов, целый ряд спортивных объектов и игровые зоны для младшеклассников.

Стройка в разгаре

"Сейчас производятся монолитные работы по возведению учебных корпусов, здесь их будет семь: учебные классы, спортзал, гимнастический и актовый зал. Сейчас идет устройство коммуникаций: водопровод, канализация и теплотрасса", - рассказывает Захарчук.
Всего, по его словам, на стройке задействованы около 80 рабочих. Новый подрядчик зашел на объект в январе: на тот момент готовность объекта составляла около 12%. Все конструкции "недостроя" предварительно обследовали на надежность и соответствие проекту. Сейчас готовность довели до 22%. Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ".
"Мы наращиваем дальше мощности и темпы, сейчас движемся в графике. По коммуникациям идем вперед. Сейчас самое масштабное – армирование, бетонирование, опалубка, трубопровод, теплотрасса, бетон", - перечисляет Захарчук.
По словам представителя заказчика, главного специалиста отдела капитального строительства Инвестиционно-строительного управления Крыма Татьяны Довиденко, процесс строго контролируется на всех этапах.
"На строящемся объекте организован строительный контроль, он ведется Федеральным автономным учреждением "Роскапстрой", - поясняет она.
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
1 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
2 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
3 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
4 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
5 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
6 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
7 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
1 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
2 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
3 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
5 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
6 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым
7 из 7
Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
© РИА Новости Крым

Современная школа

Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет. После того как объект достроят, он сможет вместить до 800 учащихся.
"На земельном участке общей площадью более трех гектаров планируется возведение современного здания школы, планировка и благоустройство территории. Строящаяся школа рассчитана на 800 учащихся: 32 класса по 25 человек. Планировочная структура зданий обеспечит проведение учебных занятий с первого по 11 классы", - продолжает Довиденко.
По словам представителя подрядной организации, на территории появятся площадка для проведения линеек, спортивные и игровые зоны.
"Чем интересен проект, здесь большая спортивная площадка, в состав которой входит футбольное поле с искусственной травой, баскетбольная, волейбольная, теннисная площадки, площадка для игры в городки, и также места подвижных игр для младших классов", - рассказывает Захарчук.
Также по контракту подрядчик организует подъезды к новому образовательному заведению и парковку возле его территории. Срок ввода в эксплуатацию – 2026 год, однако перед подрядчиком стоит задача сдать объект в 2024-ом. Два года отвели на оснащение школы необходимым технологическим оборудованием и мебелью.
Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 354 млн рублей.
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ФеодосияКрымРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеНовости КрымаОбществоИнвестиционно-строительное управление Крыма
 
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