https://crimea.ria.ru/20230905/v-feodosii-stroyat-novuyu-shkolu-so-stadionom-i-tennisnymi-kortami-1131178300.html

В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами

В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами

В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. Как рассказал журналистам представитель подрядной организации РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:10

феодосия

крым

реализация фцп в крыму и севастополе

новости крыма

общество

инвестиционно-строительное управление крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131177912_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0929d423cd2d1ff2a58414fc5f1a973e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. Как рассказал журналистам представитель подрядной организации Евгений Захарчук, работа идет по графику, к концу 2024 года здесь появятся семь корпусов, целый ряд спортивных объектов и игровые зоны для младшеклассников.Стройка в разгареВсего, по его словам, на стройке задействованы около 80 рабочих. Новый подрядчик зашел на объект в январе: на тот момент готовность объекта составляла около 12%. Все конструкции "недостроя" предварительно обследовали на надежность и соответствие проекту. Сейчас готовность довели до 22%. Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ"."Мы наращиваем дальше мощности и темпы, сейчас движемся в графике. По коммуникациям идем вперед. Сейчас самое масштабное – армирование, бетонирование, опалубка, трубопровод, теплотрасса, бетон", - перечисляет Захарчук.По словам представителя заказчика, главного специалиста отдела капитального строительства Инвестиционно-строительного управления Крыма Татьяны Довиденко, процесс строго контролируется на всех этапах."На строящемся объекте организован строительный контроль, он ведется Федеральным автономным учреждением "Роскапстрой", - поясняет она.Современная школаНовая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет. После того как объект достроят, он сможет вместить до 800 учащихся.По словам представителя подрядной организации, на территории появятся площадка для проведения линеек, спортивные и игровые зоны."Чем интересен проект, здесь большая спортивная площадка, в состав которой входит футбольное поле с искусственной травой, баскетбольная, волейбольная, теннисная площадки, площадка для игры в городки, и также места подвижных игр для младших классов", - рассказывает Захарчук.Также по контракту подрядчик организует подъезды к новому образовательному заведению и парковку возле его территории. Срок ввода в эксплуатацию – 2026 год, однако перед подрядчиком стоит задача сдать объект в 2024-ом. Два года отвели на оснащение школы необходимым технологическим оборудованием и мебелью.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 354 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца годаДо конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном

https://crimea.ria.ru/20230822/krym-poluchit-18-mlrd-na-stroitelstvo-novykh-detsadov-1130867054.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма, общество, инвестиционно-строительное управление крыма