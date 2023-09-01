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До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин
До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2023
До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин
До 2024 года в России кардинально обновят более 1,5 тысячи школ, особое внимание власти уделят школам в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T15:35
2023-09-01T15:35
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
владимир путин (политик)
школа
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. До 2024 года в России кардинально обновят более 1,5 тысячи школ, особое внимание власти уделят школам в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.Глава государства также отметил, что начиная с 2025 года, из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капитальный ремонт, как школ, так и детских садов.Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов, указал президент.По его словам, сегодня скоростным интернетом обеспечены порядка 55% школ, поэтому в этом вопросе "еще есть над чем работать".1 сентября в России открывают 160 новых школы и почти 1,3 тысячи учреждений, обновленных после капитального ремонта. В результате более 630 тысяч школьников России получат возможность обучаться в современных, комфортных условиях. Проекты строительства и капремонта реализованы в том числе в Московской, Ростовской областях, Дагестане, Донецкой народной республике и других регионах.
https://crimea.ria.ru/20230901/odna-iz-samykh-sovremennykh-v-krymu-novaya-shkola-otkrylas-v-trekhprudnom-1131088025.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, владимир путин (политик), школа, россия, крым, новости крыма
До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин

Путин: более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года

15:35 01.09.2023
 
© пресс-служба правительства СевастополяШкола с электронными учебниками в Севастополе
Школа с электронными учебниками в Севастополе
© пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. До 2024 года в России кардинально обновят более 1,5 тысячи школ, особое внимание власти уделят школам в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.
"Начиная с 2022 года, было отремонтировано почти 2,5 тысячи зданий школ, где учится миллион школьников. До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из них именно в сельской местности. Об этом мы с самого начала с коллегами договорились, что основное внимание будем уделять школам в селе", - заявил Путин.
Глава государства также отметил, что начиная с 2025 года, из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капитальный ремонт, как школ, так и детских садов.
Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов, указал президент.
"Нужно продолжать работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом в интернет, сформировать всю необходимую ИТ-инфраструктуру и современные компьютерные классы", - добавил Путин.
По его словам, сегодня скоростным интернетом обеспечены порядка 55% школ, поэтому в этом вопросе "еще есть над чем работать".
1 сентября в России открывают 160 новых школы и почти 1,3 тысячи учреждений, обновленных после капитального ремонта. В результате более 630 тысяч школьников России получат возможность обучаться в современных, комфортных условиях. Проекты строительства и капремонта реализованы в том числе в Московской, Ростовской областях, Дагестане, Донецкой народной республике и других регионах.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовостиВладимир Путин (политик)ШколаРоссияКрымНовости Крыма
 
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