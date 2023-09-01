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До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин

До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2023

До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин

До 2024 года в России кардинально обновят более 1,5 тысячи школ, особое внимание власти уделят школам в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T15:35

2023-09-01T15:35

2023-09-01T15:35

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новости

владимир путин (политик)

школа

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. До 2024 года в России кардинально обновят более 1,5 тысячи школ, особое внимание власти уделят школам в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.Глава государства также отметил, что начиная с 2025 года, из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капитальный ремонт, как школ, так и детских садов.Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов, указал президент.По его словам, сегодня скоростным интернетом обеспечены порядка 55% школ, поэтому в этом вопросе "еще есть над чем работать".1 сентября в России открывают 160 новых школы и почти 1,3 тысячи учреждений, обновленных после капитального ремонта. В результате более 630 тысяч школьников России получат возможность обучаться в современных, комфортных условиях. Проекты строительства и капремонта реализованы в том числе в Московской, Ростовской областях, Дагестане, Донецкой народной республике и других регионах.

https://crimea.ria.ru/20230901/odna-iz-samykh-sovremennykh-v-krymu-novaya-shkola-otkrylas-v-trekhprudnom-1131088025.html

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