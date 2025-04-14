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Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T18:03
2025-04-14T18:03
2025-04-14T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США.США в начале апреля объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая – 34% (для Тайваня – 32%), ЮАР – 30%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Японии – 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.Евросоюз утвердил контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии сделали неутешительное для Украины заявлениеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планКитай увеличит пошлины на товары из США до 125%
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новости, европа, сша, пошлина, политика, в мире, европейский союз (ес)
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
Евросоюз приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из США
18:03 14.04.2025 (обновлено: 18:08 14.04.2025)