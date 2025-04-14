https://crimea.ria.ru/20250414/es-priostanavlivaet-otvetnye-mery-v-otnoshenii-importa-iz-ssha-1145666057.html

Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США

Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США

Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T18:03

2025-04-14T18:03

2025-04-14T18:08

новости

европа

сша

пошлина

политика

в мире

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США.США в начале апреля объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая – 34% (для Тайваня – 32%), ЮАР – 30%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Японии – 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.Евросоюз утвердил контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии сделали неутешительное для Украины заявлениеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планКитай увеличит пошлины на товары из США до 125%

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европа, сша, пошлина, политика, в мире, европейский союз (ес)