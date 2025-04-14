Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/es-priostanavlivaet-otvetnye-mery-v-otnoshenii-importa-iz-ssha-1145666057.html
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T18:03
2025-04-14T18:08
новости
европа
сша
пошлина
политика
в мире
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США.США в начале апреля объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая – 34% (для Тайваня – 32%), ЮАР – 30%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Японии – 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.Евросоюз утвердил контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии сделали неутешительное для Украины заявлениеПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планКитай увеличит пошлины на товары из США до 125%
европа
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, европа, сша, пошлина, политика, в мире, европейский союз (ес)
Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США

Евросоюз приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из США

18:03 14.04.2025 (обновлено: 18:08 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз подтвердил, что с 14 апреля приостанавливает на три месяца ответные меры в отношении импорта из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.
"ЕС подтвердил приостановку ответных мер в отношении импорта из США с 14 апреля на три месяца", – сказано в публикации.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США.
США в начале апреля объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая – 34% (для Тайваня – 32%), ЮАР – 30%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Японии – 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.
Евросоюз утвердил контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план
Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%
 
НовостиЕвропаСШАПошлинаПолитикаВ миреЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
18:43Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области
18:33"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
18:03Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
17:35Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
17:26Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
17:22В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину
17:07Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"
16:39Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
16:07Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту
16:01Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
15:48Сколько поездов летом поедут в Крым
15:33Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма
15:25Море снова выбросило мазут на берег Анапы
15:10Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия
15:00В Керчи директор фирмы заплатит 40 тысяч за упавшие на женщину ворота
14:50В Ялте обесточены два поселка
14:36Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений
14:22Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14:19Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов
Лента новостейМолния