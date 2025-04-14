https://crimea.ria.ru/20250414/skolko-turistov-primet-khersonskaya-oblast-etim-letom-1145669007.html

Сколько туристов примет Херсонская область этим летом

Сколько туристов примет Херсонская область этим летом - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Сколько туристов примет Херсонская область этим летом

Херсонская область рассчитывает принять этим летом порядка 100 тысяч туристов, хотя это и небольшая цифра, но в текущей ситуации этот показатель объективен. Об... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T21:14

2025-04-14T21:14

2025-04-14T21:14

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

туризм

россия

новости

внутренний туризм

заповедник аскания нова

арабатская стрелка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/94/1116819422_0:179:3076:1909_1920x0_80_0_0_c8d6ec7af20c8c61af4910a4abbc11c5.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область рассчитывает принять этим летом порядка 100 тысяч туристов, хотя это и небольшая цифра, но в текущей ситуации этот показатель объективен. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.Он напомнил, что на территории Херсонской области проходят военную и гражданскую службу много выходцев из других регионов России. Ко многим из них летом приедут жены, дети и другие члены их семей. Хотя они и не являются туристами в классическом понимании этого слова, но являются важными для региона гостями и будут пользоваться его гостеприимством.Кроме того, в Херсонскую область планируют приехать туристы из других новых регионов России. В частности, в Запорожской области очень востребованы херсонские термальные источники, отметил Запускалов. В этой связи губернатор региона Владимир Сальдо поручил профильному министерству усиленно заняться развитием курорта "Арабатские термы".Также большое количество гостей приедут в уникальный природный заповедник Аскания-Нова. В этом году близ парка уже построили шесть комфортабельных современных гостиничных домов, где туристы смогут остановиться. Эти средства размещения были построены за счет средств федерального центра, выделившего региону в прошлом году 77 миллионов рублей. Помимо гостиничных домов в Аскании-Нова, эти средства также потратили на строительство гостиничных номеров в поселке Ясная Поляна под Геническом и создание игровых площадок в Скадовске для детей с особенностями развития.Глава ведомства также отметил, что благодаря федеральной поддержке предприниматели, занимающиеся строительством средств размещения, смогут получить компенсацию в размере 50% (но не более 1,5 миллионов рублей) затрат на каждый готовый номер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской областиНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма

https://crimea.ria.ru/20241002/byanka-tut-samaya-naglaya-kak-zhivut-obitateli-zapovednika-askaniya-nova---1140770436.html

херсонская область

россия

арабатская стрелка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, туризм, россия, новости, внутренний туризм, заповедник аскания нова, арабатская стрелка