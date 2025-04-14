https://crimea.ria.ru/20250414/skolko-turistov-primet-khersonskaya-oblast-etim-letom-1145669007.html
Сколько туристов примет Херсонская область этим летом
Сколько туристов примет Херсонская область этим летом - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Сколько туристов примет Херсонская область этим летом
Херсонская область рассчитывает принять этим летом порядка 100 тысяч туристов, хотя это и небольшая цифра, но в текущей ситуации этот показатель объективен. Об... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T21:14
2025-04-14T21:14
2025-04-14T21:14
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арабатская стрелка
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область рассчитывает принять этим летом порядка 100 тысяч туристов, хотя это и небольшая цифра, но в текущей ситуации этот показатель объективен. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.Он напомнил, что на территории Херсонской области проходят военную и гражданскую службу много выходцев из других регионов России. Ко многим из них летом приедут жены, дети и другие члены их семей. Хотя они и не являются туристами в классическом понимании этого слова, но являются важными для региона гостями и будут пользоваться его гостеприимством.Кроме того, в Херсонскую область планируют приехать туристы из других новых регионов России. В частности, в Запорожской области очень востребованы херсонские термальные источники, отметил Запускалов. В этой связи губернатор региона Владимир Сальдо поручил профильному министерству усиленно заняться развитием курорта "Арабатские термы".Также большое количество гостей приедут в уникальный природный заповедник Аскания-Нова. В этом году близ парка уже построили шесть комфортабельных современных гостиничных домов, где туристы смогут остановиться. Эти средства размещения были построены за счет средств федерального центра, выделившего региону в прошлом году 77 миллионов рублей. Помимо гостиничных домов в Аскании-Нова, эти средства также потратили на строительство гостиничных номеров в поселке Ясная Поляна под Геническом и создание игровых площадок в Скадовске для детей с особенностями развития.Глава ведомства также отметил, что благодаря федеральной поддержке предприниматели, занимающиеся строительством средств размещения, смогут получить компенсацию в размере 50% (но не более 1,5 миллионов рублей) затрат на каждый готовый номер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской областиНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма
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херсонская область, туризм, россия, новости, внутренний туризм, заповедник аскания нова, арабатская стрелка
Сколько туристов примет Херсонская область этим летом
Херсонская область рассчитывает принять 100 тысяч туристов этим летом – министр курортов
ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Херсонская область рассчитывает принять этим летом порядка 100 тысяч туристов, хотя это и небольшая цифра, но в текущей ситуации этот показатель объективен. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.
"Туристы у нас будут. Губернатор (Владимир Сальдо – ред.) обозначил показатель около 100 тысяч человек. Я думаю, мы эту планку осилим. Конечно, это бесконечно мало для курортного региона, но это лучше, чем ничего", – сказал глава ведомства.
Он напомнил, что на территории Херсонской области проходят военную и гражданскую службу много выходцев из других регионов России. Ко многим из них летом приедут жены, дети и другие члены их семей. Хотя они и не являются туристами в классическом понимании этого слова, но являются важными для региона гостями и будут пользоваться его гостеприимством.
Кроме того, в Херсонскую область планируют приехать туристы из других новых регионов России. В частности, в Запорожской области очень востребованы херсонские термальные источники, отметил Запускалов. В этой связи губернатор региона Владимир Сальдо поручил профильному министерству усиленно заняться развитием курорта "Арабатские термы".
Также большое количество гостей приедут в уникальный природный заповедник Аскания-Нова. В этом году близ парка уже построили шесть комфортабельных современных гостиничных домов, где туристы смогут остановиться. Эти средства размещения были построены за счет средств федерального центра, выделившего региону в прошлом году 77 миллионов рублей. Помимо гостиничных домов в Аскании-Нова, эти средства также потратили на строительство гостиничных номеров в поселке Ясная Поляна под Геническом и создание игровых площадок в Скадовске для детей с особенностями развития.
"В ближайшие три года федеральный центр выделит в рамках единой субсидии еще 340 миллионов рублей – по 113 миллионов на каждый год. Мы обязательно эти деньги освоим на создание гостиничного фонда, инфраструктуры, обустройство зон рекреации, событийные мероприятия", – отметил Запускалов.
Глава ведомства также отметил, что благодаря федеральной поддержке предприниматели, занимающиеся строительством средств размещения, смогут получить компенсацию в размере 50% (но не более 1,5 миллионов рублей) затрат на каждый готовый номер.
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