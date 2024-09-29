https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-turistov-posetili-zapovednik-askaniya-nova-v-khersonskoy-oblasti-1140702323.html

Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T07:55

2024-09-29T07:55

2024-09-29T07:55

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природа

дмитрий мещеряков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом сезон для учреждения можно считать состоявшимся. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков.По словам Мещерякова, порядка 90% посетителей – жители Херсонской области. Кроме того, в заповедник приезжали жители Крыма и Запорожской области."Причем непосредственно с Запорожской областью мы работаем с туристической компанией, которая возит нам организованные группы туристов. Пока на сегодняшний день это единственная компания, которая привозит к нам организованные группы. Также нас посещают организованные группы сотрудников государственных органов и учреждений Херсонской области", - уточнил директор.Мещеряков добавил, что в условиях мирного времени "Аскания-Нова" принимала от 50 до 70 тысяч человек, поэтому потенциал роста турпотока в заповедник есть.Руководитель учреждения добавил, что заповедник будет открыт для посетителей еще около месяца перед зимней паузой.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Корреспонденты РИА Новости Крым в эти дни находятся в командировке в Херсонской области, чтобы показать, как растут и развиваются новые регионы спустя два года после воссоединения с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из КрымаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

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заповедник аскания нова, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, природа, дмитрий мещеряков, херсонская область