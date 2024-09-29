Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом сезон для учреждения можно считать состоявшимся. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков.По словам Мещерякова, порядка 90% посетителей – жители Херсонской области. Кроме того, в заповедник приезжали жители Крыма и Запорожской области."Причем непосредственно с Запорожской областью мы работаем с туристической компанией, которая возит нам организованные группы туристов. Пока на сегодняшний день это единственная компания, которая привозит к нам организованные группы. Также нас посещают организованные группы сотрудников государственных органов и учреждений Херсонской области", - уточнил директор.Мещеряков добавил, что в условиях мирного времени "Аскания-Нова" принимала от 50 до 70 тысяч человек, поэтому потенциал роста турпотока в заповедник есть.Руководитель учреждения добавил, что заповедник будет открыт для посетителей еще около месяца перед зимней паузой.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Корреспонденты РИА Новости Крым в эти дни находятся в командировке в Херсонской области, чтобы показать, как растут и развиваются новые регионы спустя два года после воссоединения с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из КрымаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом сезон для учреждения можно считать состоявшимся. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
"В тех существующих условиях военного положения в Херсонской области можно говорить о том, что туристический сезон состоялся. Мы приняли свыше восьми тысяч туристов", - сказал он.
По словам Мещерякова, порядка 90% посетителей – жители Херсонской области. Кроме того, в заповедник приезжали жители Крыма и Запорожской области.
"Причем непосредственно с Запорожской областью мы работаем с туристической компанией, которая возит нам организованные группы туристов. Пока на сегодняшний день это единственная компания, которая привозит к нам организованные группы. Также нас посещают организованные группы сотрудников государственных органов и учреждений Херсонской области", - уточнил директор.
Мещеряков добавил, что в условиях мирного времени "Аскания-Нова" принимала от 50 до 70 тысяч человек, поэтому потенциал роста турпотока в заповедник есть.
Руководитель учреждения добавил, что заповедник будет открыт для посетителей еще около месяца перед зимней паузой.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.
Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.
Корреспонденты РИА Новости Крым в эти дни находятся в командировке в Херсонской области, чтобы показать, как растут и развиваются новые регионы спустя два года после воссоединения с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов.
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