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Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма
Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма
Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T20:48
2025-04-14T20:48
константин бахарев
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новости крыма
государственная дума рф
мининформ крыма
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Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах"
Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM -карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.Как напомнил парламентарий, в 2014 году крымчане массово приобретали новые SIM-карты после ухода с полуострова всех украинских операторов и часто регистрировали их на посторонних людей – в частности, на продавцов данных SIM-карт. Теперь это может стать проблемой, не исключает Бахарев.При этом, по его словам, пока обращений по поводу возникновения соответствующих проблем со стороны крымчан в его адрес не поступало.Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Эта мера, по ее словам, также направлена на борьбу с мошенниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеровВ Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картВ РФ вводят обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
https://crimea.ria.ru/20250408/mts-otmenyaet-rouming-v-krymu-i-sevastopole-1145507161.html
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РИА Новости Крым
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константин бахарев, телефон, связь, крым, новости крыма, государственная дума рф, мининформ крыма
Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма

Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах"

20:48 14.04.2025
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоSIM-карта
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах"
20:48
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM -карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.
Как напомнил парламентарий, в 2014 году крымчане массово приобретали новые SIM-карты после ухода с полуострова всех украинских операторов и часто регистрировали их на посторонних людей – в частности, на продавцов данных SIM-карт. Теперь это может стать проблемой, не исключает Бахарев.

"Поскольку мобильные операторы у нас заходили в 2014 году, и мы оформляли эти SIM-карты спешно – это несколько отличалось от нормальной процедуры. Эта проблема имеет крымскую специфику. Планирую проговорить этот вопрос с мининформом Крыма и профильным комитетом Госдумы, чтобы понимать, что можно сделать именно для Крыма", – прокомментировал тему депутат.

При этом, по его словам, пока обращений по поводу возникновения соответствующих проблем со стороны крымчан в его адрес не поступало.
Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Эта мера, по ее словам, также направлена на борьбу с мошенниками.
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