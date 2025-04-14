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Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма

Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма

Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T20:48

2025-04-14T20:48

2025-04-14T20:48

константин бахарев

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Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах" Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM -карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.Как напомнил парламентарий, в 2014 году крымчане массово приобретали новые SIM-карты после ухода с полуострова всех украинских операторов и часто регистрировали их на посторонних людей – в частности, на продавцов данных SIM-карт. Теперь это может стать проблемой, не исключает Бахарев.При этом, по его словам, пока обращений по поводу возникновения соответствующих проблем со стороны крымчан в его адрес не поступало.Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Эта мера, по ее словам, также направлена на борьбу с мошенниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеровВ Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картВ РФ вводят обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, телефон, связь, крым, новости крыма, государственная дума рф, мининформ крыма