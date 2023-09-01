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"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном - РИА Новости Крым, 01.09.2023
"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
Новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T10:05
2023-09-01T10:12
образование в крыму и севастополе
сергей аксенов
школа
симферополь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости Крым.В школе будут развиваться, в том числе, спортивное и исследовательское направления. В нее набраны все классы и штат учителей. Здесь обучаться смогут не только из Трехпрудного, но и из соседних сел — Чистенького, Камышинки и Трудолюбовки.В целом за последние годы в регионе построены и отреконструированы девять школ, в планах до 2026 года – 12.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центровУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре
https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html
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образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, школа, симферополь, крым, новости крыма
"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном

Новая школа на 700 мест открылась в Симферопольском районе Крыма

10:05 01.09.2023 (обновлено: 10:12 01.09.2023)
 
© Дмитрий МакеевНа открытии новой школы в Симферопольско мрайоне
На открытии новой школы в Симферопольско мрайоне
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Проект выполнен по поручению президента. Строительство школы обошлось в 870 млн рублей, она вместит 700 детей. Школа укомплектована современным оборудованием, на сегодняшний день это одно из самых современных учебных учреждений", - рассказал Аксенов.
В школе будут развиваться, в том числе, спортивное и исследовательское направления. В нее набраны все классы и штат учителей. Здесь обучаться смогут не только из Трехпрудного, но и из соседних сел — Чистенького, Камышинки и Трудолюбовки.
В целом за последние годы в регионе построены и отреконструированы девять школ, в планах до 2026 года – 12.
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