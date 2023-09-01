https://crimea.ria.ru/20230901/odna-iz-samykh-sovremennykh-v-krymu-novaya-shkola-otkrylas-v-trekhprudnom-1131088025.html

"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном

"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном - РИА Новости Крым, 01.09.2023

"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном

Новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T10:05

2023-09-01T10:05

2023-09-01T10:12

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

школа

симферополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости Крым.В школе будут развиваться, в том числе, спортивное и исследовательское направления. В нее набраны все классы и штат учителей. Здесь обучаться смогут не только из Трехпрудного, но и из соседних сел — Чистенького, Камышинки и Трудолюбовки.В целом за последние годы в регионе построены и отреконструированы девять школ, в планах до 2026 года – 12.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центровУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре

https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, школа, симферополь, крым, новости крыма