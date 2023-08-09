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Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет",... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T19:46
2023-08-09T19:46
оксана красникова
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет", на это выделено 270 млн рублей. Первый такой кластер появится на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Симферополе. Керченский морской колледж станет ядром образовательного кластера машиностроения, а Симферопольский автотранспортный техникум – ядром кластера транспорта и дорожного строительства. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова.Колледж как ядро кластера"Когда Министерством просвещения Российской Федерации в рамках проекта "Профессионалитет" был объявлен конкурс на получение гранта по модернизации материально-технической базы и созданию кластеров, то наши учреждения стали участниками. И мы стали победителями сразу по трем направлениям. Романовский колледж стал ядром кластера индустрии гостеприимства - получил победу и 70 млн рублей федеральных денег. И в 2024 году мы уже должны открыть этот кластер, чтобы ребята пришли учиться", - рассказала Красникова.По ее словам, сегодня в кластере гостеприимства 400 студентов, но планируется, что к 2026 году контингент увеличится до 2200 человек.Замминистра отметила, что эти кластеры получат из федерального бюджета по 100 млн рублей на развитие материально-технической базы.Инвестиционный налоговый вычет"Что такое кластер? Это современные условия, в которых студент учится, а работодатель гарантирует трудоустройство и практику. И это тесное взаимодействие, которое будет выстроено, позволит ребенку закрепиться на первом рабочем месте", - объяснят представитель министерства.По ее словам, российская экономика сегодня развивается, потребность в кадрах растет, и "для того, чтобы кадров хватало, чтобы было понимание, кого ждет предприятие, а студенты знали, куда они идут и какие там условия работы, для этого и существует проект "Профессионалитет".Красникова отметила: важно, когда у студента есть связь с предприятием, когда с первого курса ребенок получает практические знания в условиях производства. Государство, в свою очередь, выстраивает эффективное взаимодействие с бизнесом.Ранее председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов заявлял, что вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в СевастополеКак поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможностиСколько студентов из Запорожья работают в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

В Крыму появится три новых образовательных кластера в 2024 году

19:46 09.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет", на это выделено 270 млн рублей. Первый такой кластер появится на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Симферополе. Керченский морской колледж станет ядром образовательного кластера машиностроения, а Симферопольский автотранспортный техникум – ядром кластера транспорта и дорожного строительства. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова.

Колледж как ядро кластера

"Когда Министерством просвещения Российской Федерации в рамках проекта "Профессионалитет" был объявлен конкурс на получение гранта по модернизации материально-технической базы и созданию кластеров, то наши учреждения стали участниками. И мы стали победителями сразу по трем направлениям. Романовский колледж стал ядром кластера индустрии гостеприимства - получил победу и 70 млн рублей федеральных денег. И в 2024 году мы уже должны открыть этот кластер, чтобы ребята пришли учиться", - рассказала Красникова.
По ее словам, сегодня в кластере гостеприимства 400 студентов, но планируется, что к 2026 году контингент увеличится до 2200 человек.

"Также в 2024 году будет создано еще два кластера – это кластер машиностроения. В Керчи – это Керченский морской колледж, который станет ядром образовательного кластера. И Симферопольский автотранспортный техникум станет ядром кластера "транспорт и дорожное строительство", - рассказала Красникова.

Замминистра отметила, что эти кластеры получат из федерального бюджета по 100 млн рублей на развитие материально-технической базы.

Инвестиционный налоговый вычет

"Что такое кластер? Это современные условия, в которых студент учится, а работодатель гарантирует трудоустройство и практику. И это тесное взаимодействие, которое будет выстроено, позволит ребенку закрепиться на первом рабочем месте", - объяснят представитель министерства.
По ее словам, российская экономика сегодня развивается, потребность в кадрах растет, и "для того, чтобы кадров хватало, чтобы было понимание, кого ждет предприятие, а студенты знали, куда они идут и какие там условия работы, для этого и существует проект "Профессионалитет".
Красникова отметила: важно, когда у студента есть связь с предприятием, когда с первого курса ребенок получает практические знания в условиях производства. Государство, в свою очередь, выстраивает эффективное взаимодействие с бизнесом.
"Работодатели-партнеры участвуют не только в помощи со стажировкой, в проведении практики, но и финансово. Они также делают вложения в развитие материально-технической базы образовательной организации. Госсоветом Республики Крым принят закон о инвестиционном налоговом вычете. Когда на ту сумму, которая внесена работодателем для развития материально-технической базы, уменьшается ставка налогов на прибыль. Это все-таки серьезная помощь и серьезное подспорье", - отметила она.
Ранее председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов заявлял, что вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.
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