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Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет",... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T19:46

2023-08-09T19:46

2023-08-09T19:46

оксана красникова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет", на это выделено 270 млн рублей. Первый такой кластер появится на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Симферополе. Керченский морской колледж станет ядром образовательного кластера машиностроения, а Симферопольский автотранспортный техникум – ядром кластера транспорта и дорожного строительства. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова.Колледж как ядро кластера"Когда Министерством просвещения Российской Федерации в рамках проекта "Профессионалитет" был объявлен конкурс на получение гранта по модернизации материально-технической базы и созданию кластеров, то наши учреждения стали участниками. И мы стали победителями сразу по трем направлениям. Романовский колледж стал ядром кластера индустрии гостеприимства - получил победу и 70 млн рублей федеральных денег. И в 2024 году мы уже должны открыть этот кластер, чтобы ребята пришли учиться", - рассказала Красникова.По ее словам, сегодня в кластере гостеприимства 400 студентов, но планируется, что к 2026 году контингент увеличится до 2200 человек.Замминистра отметила, что эти кластеры получат из федерального бюджета по 100 млн рублей на развитие материально-технической базы.Инвестиционный налоговый вычет"Что такое кластер? Это современные условия, в которых студент учится, а работодатель гарантирует трудоустройство и практику. И это тесное взаимодействие, которое будет выстроено, позволит ребенку закрепиться на первом рабочем месте", - объяснят представитель министерства.По ее словам, российская экономика сегодня развивается, потребность в кадрах растет, и "для того, чтобы кадров хватало, чтобы было понимание, кого ждет предприятие, а студенты знали, куда они идут и какие там условия работы, для этого и существует проект "Профессионалитет".Красникова отметила: важно, когда у студента есть связь с предприятием, когда с первого курса ребенок получает практические знания в условиях производства. Государство, в свою очередь, выстраивает эффективное взаимодействие с бизнесом.Ранее председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов заявлял, что вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в СевастополеКак поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможностиСколько студентов из Запорожья работают в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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