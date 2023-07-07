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Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности

Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности

В Крыму медицина – очень востребованное среди абитуриентов направление, в лидерах приема традиционно базовое "лечебное дело", а также стоматология. Об этом,... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T08:28

2023-07-07T08:28

2023-07-07T08:28

радио "спутник в крыму"

кфу (крымский федеральный университет)

высшее образование

высшее образование в крыму

новости крыма

евгений крутиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму медицина – очень востребованное среди абитуриентов направление, в лидерах приема традиционно базовое "лечебное дело", а также стоматология. Об этом, комментируя начавшуюся вступительную кампанию, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Крутиков."Сейчас мы уже получили больше 800 заявлений, обычно у нас конкурс на "лечебное дело" порядка трех человек на место, на стоматологию – около пяти человек на место", - конкретизировал он. И отметил, что вступительная кампания в самом разгаре, ждут всех желающих.По его словам, на специальность "лечебное дело" в этом году выделено 323 места, на педиатрию – 92 места, из них 75% - это целевые места.При этом самыми востребованными у вчерашних школьников традиционно остаются специальности "лечебное дело" и "стоматология"."У нас есть квоты не только для Крыма, но и для Севастополя, для Запорожской области и для других регионов Российской Федерации", - добавил собеседник.Целевой договор дается на весь период обучения, по результатам которого выпускник, будущий врач, должен прийти к своему заказчику, а тот решает, куда его направить: в первичное звено здравоохранения или в ординатуру для получения более узкой специальности. Но отработать в медучреждении "целевик" должен не меньше трех лет, объяснил Крутиков.В случае, если студент не попадает на бюджет, он может поступить на платное коммерческое обучение. Бывают даже ситуации, когда различные медучреждения оплачивают студенту учебу, чтобы затем молодой доктор трудоустроился к ним, рассказал он.Много интересных специальностейТак, недавно было лицензировано новое направление: кардиология, ревматология и челюстно-лицевая хирургия. Кроме того, начался набор на специальность "клиническая лабораторная диагностика"."Также в этом году вуз получил лицензию на интересную специальность – физическая медицинская реабилитация. Со следующего года мы будем готовить реабилитологов. В ближайших планах хотим получить лицензию на подготовку специалистов по эндокринологии и нейрохирургии", - сообщил директор.Медсестры тоже очень нужныПри этом, по словам директора Медакадемии, среднее медицинское образование также очень востребовано. В том числе и потому, что не всем удается набрать высокие баллы, требуемые для подачи документов в вуз.В медицинский колледж пройти можно по конкурсу аттестатов. Но только после 11 класса."Медицинский колледж, который работает при Медакадемии, готовит специалистов по трем направлениям: сестринское дело, фармация и зубные техники. Это может быть очень хорошей стартовой площадкой для ребят, которые хотят связать свою жизнь с медициной, но к сожалению, по каким-то причинам не прошли минимальный порог по ЕГЭ. В дальнейшем они смогут получить и высшее образование", - объяснил он.Ранее сообщалось, что примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей новых регионов.Также в КФУ им. В. И. Вернадского в этом году впервые внедрили практику, когда за образование будущих сотрудников может заплатить их работодатель.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваИзменились правила приема абитуриентов в вузыПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

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