Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель
Обучить сотрудника "под себя": в Крыму работодатель заключил договор с университетом
© Фото: пресс-служба КФУГлавный корпус КФУ
© Фото: пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крымском Федеральном университете им. В. И. Вернадского в этом году впервые внедрили практику, когда за образование будущих сотрудников может заплатить их работодатель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.
"Первый случай в нашей практике, мы надеемся, что у нас появятся абитуриенты, оплачивать обучение которых будет их будущий работодатель. Пока к этому проявило интерес только одно государственное предприятие, это "Крымэнерго", там большой дефицит кадров, так же, как и в системе водоснабжения и водоотведения, там тоже большой дефицит", - сказал Курьянов.
Преимущество такой образовательной услуги в том, что предприятия смогут высказывать свои пожелания к учебным программам и фактически готовить специалистов индивидуально, под нужды своего производства. В Севастополе похожий опыт сейчас проводят с крупными риелторскими компаниями, сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.
"У нас еще интересный опыт есть в этом году, мы запускаем новую магистратуру по управлению недвижимостью. Если мы посмотрим в Севастополе структуру валового регионального продукта, то четверть его – это операции с недвижимостью. То есть, сектор застройки и работы с недвижимостью становится одним из самых основных. И для ведущих риелторских агентств мы делаем такую программу, они дают возможность у себя работать, одновременно учиться и за счет этих средств компенсировать обучение", - пояснил ректор СевГУ.
Кроме того, в Севастополе департамент здравоохранения заложил средства на обучение медицинских работников, а среди работодателей образование своих сотрудников в магистратуре оплачивают музейные учреждения.
"В Севастополе музеи активно развиваются, и у них не хватает специалистов. Несколько лет и Херсонес Таврический, и Музей героической обороны Севастополя заказывают подготовку магистрантов по специальности "Музейное дело". Это, мне кажется, уже такая сложившаяся традиция, хотя, казалось бы, это совсем не крупные какие-то денежные предприятия", - отметил Нечаев.
Кроме того, по словам ректора, в этом году у крымчан впервые появилась возможность оформить льготный кредит на образование с государственной поддержкой – такая услуга разрабатывается в крымских банках.
С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, какие новые правила приема документов вводятся, ректоры университетов рассказали РИА Новости Крым.
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