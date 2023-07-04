https://crimea.ria.ru/20230704/krymskim-abiturientam-obrazovanie-mozhet-oplatit-buduschiy-rabotodatel-1129813839.html

Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель

Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель

В Крымском Федеральном университете им. В. И. Вернадского в этом году впервые внедрили практику, когда за образование будущих сотрудников может заплатить их... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T21:18

2023-07-04T21:18

2023-07-04T21:18

образование в крыму и севастополе

кфу (крымский федеральный университет)

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир курьянов

владимир нечаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крымском Федеральном университете им. В. И. Вернадского в этом году впервые внедрили практику, когда за образование будущих сотрудников может заплатить их работодатель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.Преимущество такой образовательной услуги в том, что предприятия смогут высказывать свои пожелания к учебным программам и фактически готовить специалистов индивидуально, под нужды своего производства. В Севастополе похожий опыт сейчас проводят с крупными риелторскими компаниями, сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев."У нас еще интересный опыт есть в этом году, мы запускаем новую магистратуру по управлению недвижимостью. Если мы посмотрим в Севастополе структуру валового регионального продукта, то четверть его – это операции с недвижимостью. То есть, сектор застройки и работы с недвижимостью становится одним из самых основных. И для ведущих риелторских агентств мы делаем такую программу, они дают возможность у себя работать, одновременно учиться и за счет этих средств компенсировать обучение", - пояснил ректор СевГУ.Кроме того, в Севастополе департамент здравоохранения заложил средства на обучение медицинских работников, а среди работодателей образование своих сотрудников в магистратуре оплачивают музейные учреждения.Кроме того, по словам ректора, в этом году у крымчан впервые появилась возможность оформить льготный кредит на образование с государственной поддержкой – такая услуга разрабатывается в крымских банках.С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, какие новые правила приема документов вводятся, ректоры университетов рассказали РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет), севастопольский государственный университет (севгу), владимир курьянов, владимир нечаев, общество, высшее образование в крыму, новости крыма, севастополь